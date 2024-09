Soumise à un traitement inhumain, otage israélien tué détenu par le Hamas sous Gaza, comme le montrent les sœurs de CNN

Eden Yerushalmi a été enlevée lors de l'attaque de Hamas du 7 octobre contre Israël, et son corps était parmi les six corps découverts par les Forces de Défense d'Israël (FDI) à la fin du mois dernier.

Les sœurs d'Eden, Shani et May, ont déclaré à CNN qu'elles avaient reçu des preuves indiquant sa survie à trois reprises, y compris trois semaines avant sa mort.

"C'est très difficile pour nous", a expliqué Shani Yerushalmi à CNN. "Parfois, cela semble être un rêve, irréel, comme si cela n'arrivait pas à nous, parce que nous croyions honnêtement qu'Eden rentrerait vivante à la maison."

Les détails concernant la captivité d'Eden ont été communiqués à sa famille par les FDI depuis le retour de son corps de Gaza. Shani a décrit le tunnel où Eden était détenue comme suit : "Ils ne pouvaient pas se tenir debout... Ils ne pouvaient pas dormir à côté les uns des autres, seulement en ligne. Pas de fenêtres, pas d'air, pas de lumière. Peu de nourriture, et lorsqu'ils avaient besoin d'utiliser les toilettes, ils étaient contraints de le faire dans un seau."

Les FDI ont rapporté avoir trouvé les corps du groupe dans un tunnel exploité par Hamas sous la ville de Rafah, indiquant qu'ils avaient été torturés et assassinés "pas longtemps" avant que les troupes ne puissent les atteindre. Les FDI ont révélé à la famille qu'Eden avait été abattue d'une balle dans la tête à bout portant, et ses mains portaient des marques de défense, selon May, qui a partagé ces informations avec CNN.

La mort d'Eden, ainsi que celles de cinq autres prisonniers israéliens, a suscité une vive indignation dans le pays, principalement dirigée contre la gestion de la crise par le gouvernement sous le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Le 7 octobre, plus de 1 200 personnes ont été tuées et plus de 250 ont été prises en otage, selon les autorités israéliennes. Plus de 40 000 Palestiniens ont péri à Gaza depuis le début du conflit suite à la guerre d'Israël.

Netanyahu est soumis à une forte pression pour conclure un accord de cessez-le-feu contre des otages qui garantirait le retour sain et sauf de plus d'une centaine de personnes encore détenues dans l'enclave.

"Dans ce tunnel spécifique, je ne peux même pas imaginer rester plus d'une journée", a déclaré Shani à CNN.

Eden, aux côtés de Hersh Goldberg-Polin et Carmel Gat, devait être libérée dans la catégorie "humanitaire" selon un accord-cadre conclu entre Israël et Hamas au début juillet, selon deux officiels israéliens ayant parlé à CNN après la découverte de leurs corps. L'un d'eux a ajouté : "Notre Premier ministre a reporté cela."

La jeune femme de 23 ans de Tel-Aviv était instructrice de pilates et travaillait comme barmaid au festival Nova le 7 octobre. A la suite des sirènes, Yerushalmi a reportedly envoyé une vidéo de tirs de roquettes à son groupe de discussion familial, déclarant qu'elle quittait le festival, selon le Forum des Familles d'Otages.

Pendant quatre heures, Yerushalmi a communiqué avec ses sœurs, May et Shani, qui ont écouté son calvaire alors qu'elle tentait de s'échapper. Ses dernières paroles étaient : "Ils m'ont attrapée."

May, qui a choisi de voir le corps de Yerushalmi à son retour en Israël, a déclaré à CNN : "Nous lui avons donné un dernier câlin pour lui dire au revoir. Elle était si maigre, ses os étaient saillants." Une autopsie a ensuite révélé qu'elle pesait seulement 36 kg au moment de sa mort.

Les sœurs ont décrit Yerushalmi comme une personne amicale et compatissante, May déclarant : "Le plus important, c'est qu'elle était une héroïne, et elle a enduré 11 mois dans ces tunnels."

Malgré la tension persistante au Moyen-Orient, le monde a été attristé par la mort tragique d'Eden et la perte de cinq autres prisonniers israéliens. Les Forces de Défense d'Israël ont découvert leurs corps, y compris celui d'Eden, dans un tunnel exploité par Hamas sous la ville de Rafah dans la bande de Gaza.

