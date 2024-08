- Soulagement en Angleterre après l'absence de troubles

On s'attendait à ce que de nouveaux protestations d'extrême droite et peut-être des émeutes se produisent mercredi soir à des dizaines d'endroits à travers l'Angleterre. Cependant, au lieu de cela, des milliers de personnes sont descendues dans les rues contre la haine et la violence. Les individus d'extrême droite étaient rares. Le soulagement est palpable dans tout le pays.

"Le soir où les manifestants anti-haine ont tenu tête aux voyous" titrait le tabloïd conservateur "Daily Mail", "Des milliers de personnes descendent dans les rues pour s'opposer à la menace de la droite" pouvait-on lire en une du "Guardian".

Le commissaire de la Metropolitan Police, Mark Rowley, a décrit la soirée comme "très réussie" et a salué l'engagement des contre-manifestations pacifiques. "Nous avons eu des milliers d'officiers dans les rues et je pense que la démonstration de force et, franchement, la démonstration d'unité, a surmonté les défis ensemble", a déclaré Rowley à la BBC.

Organisation : 25 000 personnes ont manifesté contre la violence

Selon l'organisation Stand Up to Racism, environ 25 000 personnes ont manifesté dans tout le pays contre la violence d'extrême droite, notamment à Walthamstow, dans l'est de Londres, ainsi qu'à Bristol, Brighton, Liverpool et Sheffield.

Des émeutes d'extrême droite dans plusieurs villes d'Angleterre et d'Irlande du Nord avaient précédemment maintenu le pays en alerte pendant des jours. Il y a eu des attaques contre les forces de sécurité, les logements pour demandeurs d'asile et les mosquées et les entreprises. Des briques, des piquets de clôture et d'autres projectiles ont été jetés. Des voitures et des bâtiments ont été incendiés. Des dizaines d'officiers ont été blessés.

Le gouvernement avait annoncé que les fauteurs de troubles subiraient toute la rigueur de la loi. Plus de 400 personnes ont été arrêtées, plus de 100 ayant déjà été inculpées. Dans certains cas, des peines de plusieurs années de prison ont été prononcées.

La ministre de l'Intérieur Diana Johnson n'était pas encore prête à donner le feu vert malgré les développements encourageants. Bien que la violence et les crimes des derniers jours n'aient pas été répétés, elle a déclaré au chaîne d'information Sky News qu'il y avait des annonces pour d'autres manifestations d'extrême droite.

