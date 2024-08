Soudain, une vidéo d'un cheval de Thomas Müller apparaît

De quoi s'agissait-il ? Lors de la demi-finale de football olympique entre l'Allemagne et les États-Unis, l'étoile de Bayern, Thomas Müller, est soudainement apparue à l'écran de l'ARD en train de monter à cheval. Le commentateur surpris est resté calme, les téléspectateurs ont été amusés. La chaîne a clarifié la situation.

ARD a attribué l'apparition soudaine d'un clip de Thomas Müller de Bayern montant à cheval pendant la diffusion du match de football féminin olympique à une "erreur technique". "Nous enregistrions une interview en studio avec Christian Kukuk pendant le match de football et nous voulions diffuser le clip avec Thomas Müller", a déclaré le chef de l'équipe d'ARD, Gerd Gottlob, à l'agence de presse allemande. "En raison d'une erreur technique, ce clip a été diffusé à l'antenne."

During the broadcast of the match between the German team and the USA on Tuesday evening, Müller was briefly seen in the 11th minute, synchronizing his leg movements with a horse standing in front of him. "Je vois Thomas Müller avec un cheval en ce moment, je ne pense pas que c'était prévu", a commenté Stephanie Baczyk, la commentatrice surprise. De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi avec étonnement et amusement à cette bourde.

Even moderator Esther Sedlaczek explained the scene again to ARD viewers during halftime, clarifying that the clip was not planned. "Bien sûr, la puissance du cheval est nécessaire dans ce jeu, mais ce n'était pas prévu pour qu'un cheval apparaisse réellement à l'écran", a dit la présentatrice. "Esther a géré cela très bien", a déclaré le chef de l'équipe d'ARD, Gottlob.

Olympic champion Kukuk had previously won gold with the horse Checker, which also belongs to Müller. The German women's football team missed out on a place in the final after a 0:1 defeat against the USA in extra time and will play for bronze.

L'apparition inattendue de l'étoile de Bayern, Thomas Müller, à cheval pendant la diffusion des Jeux olympiques 2024 à Paris était en réalité une erreur technique. ARD avait prévu initially de diffuser un clip mettant en scène Thomas Müller, mais en raison d'une erreur, il a été diffusé pendant la demi-finale de football féminin.

