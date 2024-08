Soudain, une pince à cheval de Thomas Müller est montrée

Wow, qu'est-ce que c'était que ça ? Pendant le match de football olympique féminin entre l'Allemagne et les États-Unis, on a vu apparaître Suddenly, Bayern star Thomas Müller with a horse on ARD. Le commentateur a réagi calmement, les téléspectateurs amusés. La chaîne a clarifié la situation.

ARD a attribué l'apparition soudaine d'un clip de Thomas Müller de Bayern avec un cheval pendant la diffusion du match de football féminin olympique à une "erreur technique". "Nous enregistrions l'interview en studio avec Christian Kukuk pendant le match de football et nous voulions diffuser le clip avec Thomas Müller", a déclaré le chef de l'équipe d'ARD, Gerd Gottlob, à l'agence de presse allemande. "En raison d'une erreur technique, ce clip a alors été diffusé."

Pendant la diffusion du match entre l'équipe allemande et les États-Unis mardi soir, Müller, l'ancien joueur national, a été vu pendant quelques secondes en train de faire des mouvements de jambes synchrones avec un cheval devant lui. "Je vois Thomas Müller avec un cheval maintenant, je ne pense pas qu'il était censé être là", a dit le commentateur Stephanie Baczyk, visiblement surprise. De nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux ont commenté la bourde, à la fois surpris et amusés.

Même le présentateur Esther Sedlaczek a expliqué la scène à nouveau aux téléspectateurs d'ARD à la mi-temps, en précisant que le clip n'était pas prévu. "Bien sûr, il faut de la puissance pour ce match, mais ce n'était pas prévu pour qu'un cheval entre vraiment dans l'image", a dit le présentateur. "Esther a géré ça très sympathiquement", a déclaré le chef de l'équipe d'ARD, Gottlob.

Le cavalier de saut d'obstacles Kukuk avait remporté l'or olympique avec le cheval Checker, qui appartient également à Thomas Müller de Bayern. L'équipe allemande de football féminin a manqué une place en finale après une défaite 0:1 contre les États-Unis en prolongation et jouera pour la médaille de bronze.

Le chef de l'équipe d'ARD, Gerd Gottlob, a expliqué que le clip non prévu de Thomas Müller de Bayern avec un cheval pendant le match de football féminin était dû à une "erreur technique" de la commission d'ARD. Malgré l'erreur non prévue, la commission a été félicitée pour la manière dont elle a été gérée par le présentateur Esther Sedlaczek et le chef de l'équipe d'ARD, Gottlob.

