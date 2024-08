- Sortie après séjour aux urgences

Il y a eu une grande inquiétude après que le légendaire rappeur Thomas D (55) des Fantastiques ait été admis aux urgences mardi suite à une piqûre d'insecte. Dans une courte vidéo, il a parlé de la possibilité d'avoir une sepsis et de savoir plus dans une heure. Cependant, son compte Instagram est devenu subitement silencieux jusqu'à mercredi soir. Maintenant, il y a un réconfort officiel depuis son lit d'hôpital. Il a passé la pire nuit derrière lui et tout va bien maintenant, a dit Thomas D visiblement affaibli via Instagram. La fièvre est également tombée. Il devrait être de retour sur pied dans quelques jours.

Cependant, il doit annuler son spectacle prévu avec le groupe de jazz de Hambourg The KBCS le 15 août à Jena. Il a également remercié tout le monde pour leurs vœux de prompt rétablissement. Il comprend qu'il doit se manifester après que de nombreux fans se soient sincèrement inquiétés pour lui. De nombreux fans l'ont également appelé pour savoir comment il allait. Maintenant, il veut juste être laissé tranquille pour dormir, a-t-il dit avec fatigue mais avec un clin d'œil.

Le mardi matin, le musicien a montré à ses fans sur Instagram une grosse bosse sur son bras gauche dans une courte vidéo. À ce moment-là, il semblait de bonne humeur et a commenté son post, "En dessous du coude. Quelque chose m'a piqué hier. L'insecte devrait me contacter sinon je suis vraiment en colère."

Sepsis après une piqûre d'insecte ?

Quelques heures plus tard, une autre vidéo du rappeur a suivi, cette fois depuis la salle d'urgence d'un hôpital, où il a dit à ses fans qu'il avait attendu trois heures pour voir un médecin. Après son attente terminée, une autre vidéo a suivi. Dans le clip, le musicien était vu avec un bracelet noir sur le bras affecté et a donné la mise à jour suivante : "Merde... Dans une heure, je saurai ce que j'ai. Mais probablement une sepsis et un animal qui a piqué la bourse, donc nous devons maintenant immobiliser le bras. Waouh..."

Après avoir passé une nuit difficile à l'hôpital, Thomas D a partagé une mise à jour sur son Instagram, déclarant, "J'ai eu la pire nuit derrière moi et tout va bien maintenant." En raison de son spectacle annulé avec The KBCS, il a demandé de la confidentialité, disant, "Maintenant, je veux juste être laissé tranquille pour dormir, je suis fatigué mais avec un clin d'œil."

