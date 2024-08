Sophie Weißenberg est gravement blessée juste avant le départ.

Un désastre olympique pour Sophie Weißenberg : La heptathlon se blesse juste avant le début de la compétition et ne peut pas concourir pour les médailles. Pendant sa préparation pour la première discipline, les 100m haies, l'athlète de Leverkusen a trébuché sur un obstacle et est tombée.

Avant le heptathlon des Jeux Olympiques, Sophie Weißenberg a connu une tragédie amère. Pendant son échauffement pour la première discipline, la jeune femme de 26 ans a apparemment subi une grave blessure. En courant légèrement, elle a trébuché sur la haie, perdu l'équilibre et s'est retrouvée sur la piste, se tordant de douleur et sanglotant sans contrôle. Sa coéquipière Carolin Schäfer, qui doit participer à la course suivante, est l'une des premières à accourir vers elle.

Quel désastre pour l'athlète de Leverkusen qui participe aux Jeux Olympiques pour la première fois. Tous ses efforts d'entraînement ont été vains, sans aucune minute de compétition. Les premières spéculations suggèrent que Weißenberg pourrait avoir déchiré son tendon d'Achille, ce qui signifierait une longue période d'inactivité. "Il n'y a rien de pire dans la vie d'une sportive", a déclaré l'expert ARD Frank Busemann au sujet du drame. Après quelques secondes, le personnel médical accourt vers l'athlète allemande. Elle est hissée sur un fauteuil roulant et sortie du stade, se couvrant le visage avec ses mains et continuant de sangloter.

La carrière de la jeune femme de 26 ans a été marquée par des moments amers. Malgré son absence de qualification, la Fédération allemande d'athlétisme a décidé de l'emmener aux Championnats du monde 2019, mais une infection tenace à son talon l'a obligée à mettre fin à sa saison prématurément. Trois ans plus tard, aux Championnats du monde d'Eugene, elle a dû se retirer du saut en longueur après trois essais non valides. Cependant, elle a fait une déclaration l'année suivante en terminant septième aux Championnats d'Europe de Budapest avec un record personnel de 6438 points, à seulement 63 points du bronze.

Aux Championnats d'Europe de Rome en juin, Weißenberg a dû se retirer du heptathlon par précaution pour protéger son rêve olympique. Elle n'a pas pu terminer la compétition à Götzis en mai dernier après une chute sur les haies. Résultat, l'Allemagne n'est représentée que par une seule athlète au heptathlon : la ancienne vice-championne du monde Schäfer, qui donnera son dernier spectacle en France. Après les Jeux Olympiques, laFrançaise de 32 ans prendra sa retraite de sa carrière.

Malgré ses défis passés en athlétisme, notamment les compétitions manquées en raison de blessures et d'infections, Sophie Weißenberg est restée optimiste pour ses débuts olympiques. Malheureusement, son rêve de concourir aux épreuves d'athlétisme aux Jeux Olympiques a été à nouveau brisé, car elle s'est blessée pendant son échauffement pour les 100m haies.

