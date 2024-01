Sophia Popov, la nouvelle star du golf, est la preuve vivante qu'il ne faut jamais renoncer à ses rêves.

C'est à la fin du mois dernier, au Royal Troon, en Écosse, qu'elle a remporté une victoire historique en gagnant l'AIG Women's Open par deux coups. Et le plus remarquable dans cette victoire aux allures de montagnes russes émotionnelles ? Elle était classée 304e au monde à l'époque.

Popov - qui est née aux États-Unis - n'avait jamais gagné sur le LPGA Tour ou le Ladies European Tour avant l'Open de cette année. Elle a perdu sa carte du circuit et, à un moment donné, a envisagé d'abandonner complètement le sport.

Peu de ceux qui ont assisté à sa victoire oublieront sans doute son discours de victoire, lorsque Popov a retenu ses larmes pour réfléchir à la plus improbable des victoires.

"Chaque fois que je parle à quelqu'un et qu'il me demande ce qui s'est passé au cours des cinq ou six dernières années, je pleure toujours parce que c'est un tel combat et que je ne peux même pas mettre des mots sur ce que c'est", a déclaré Popov à CNN Sport.

Surmonter les obstacles de la vie

Et "lutte" est un euphémisme si l'on considère tout ce qu'elle a dû surmonter dans sa vie.

Un parcours inspirant de courage, s'il en est, qui lui a permis de surmonter les obstacles les uns après les autres, en particulier la maladie de Lyme et les trois années qu'il lui a fallu pour être diagnostiquée.

"Au cours des dernières années, il y a eu des semaines où je n'arrivais pas à sortir du lit pendant des jours", se souvient la jeune femme de 27 ans.

"J'avais l'impression d'avoir la mononucléose et de souffrir de six maladies différentes en même temps. Je ne savais même pas ce qui se passait. J'avais des problèmes d'estomac. Je ne sentais plus mes bras, ni mes jambes. J'avais des symptômes bizarres, je ne savais pas quoi faire, les médecins ne savaient pas quoi faire.

Il a fallu à Sophia beaucoup de travail et de dévouement pour en arriver là, consacrant d'innombrables heures à la recherche et à la découverte des meilleurs moyens non seulement d'être en bonne santé, mais aussi de le rester.

"Je fais tellement attention à mon alimentation, à mon entraînement et au temps que je m'accorde pour la méditation, le yoga et tout le reste", a ajouté Mme Popov.

"C'est agréable de voir que je peux être sur le terrain pendant cinq semaines et gagner un tournoi au bout de la cinquième semaine. C'est le résultat d'un travail acharné et d'un entraînement extrêmement dur.

À l'ère du Covid-19, le golf n'a plus de fans sur le parcours, mais Popov a au moins pu partager sa victoire en Écosse avec quelqu'un de très spécial : son caddie et petit ami Maximilian Mehles, qui l'a accompagnée tout au long de son parcours.

"Je pense que le fait d'avoir pu partager toute l'expérience cette semaine-là a rendu les choses encore plus émouvantes parce qu'il a tout vécu avec moi", déclare Popov.

"Nous sortons ensemble depuis six ans maintenant, alors il a vraiment tout vu. Tous les problèmes de santé, tout. Il a vu tout ce qu'il y avait à faire et tout ce qu'il fallait faire pour se battre. Il sait ce que cela représente pour moi et je pense que c'est la même chose pour lui.

Un moment décisif pour la carrière de Popov ? Oui, sans aucun doute, mais ne vous attendez pas à ce que cela la change.

Elle décrit son chèque de 675 000 dollars comme un "coussin financier" et découvre déjà à quel point l'attention des médias est susceptible de se porter sur elle à l'avenir.

"Cela a changé ma vie à bien des égards, mais j'espère honnêtement que cela ne m'a pas changée, car c'est là mon plus grand objectif", a-t-elle déclaré.

Elle a failli abandonner

Popov dit qu'elle a été "très proche" d'arrêter le sport, révélant qu'elle en a parlé à quatre ou cinq reprises avec sa famille.

"J'envisageais de passer mon master. J'ai étudié 10 à 15 programmes l'année dernière. J'ai fait la même chose en ce qui concerne les emplois et les candidatures.

"Maintenant que je consulte mon compte LinkedIn, je me dis que j'aurais probablement dû le nettoyer un peu, mais je n'ai plus besoin de le faire maintenant, alors c'est bon !

Tout n'a pas été rose pour Popov, qui est remonté à la 24e place du classement mondial et rejoint Bernhard Langer et Martin Kaymer parmi les golfeurs allemands vainqueurs d'un tournoi majeur.

Les victoires en majeur donnent droit à une exemption de cinq ans sur le circuit de la LPGA, mais comme les majeurs ne sont pas organisés cette année en raison de Covid-19, Popov ne bénéficiera pas de cette exemption avant 2021.

Les règles de la LPGA pour la saison à venir signifient également que Popov n'est pas éligible pour jouer le prochain majeur - l'ANA Inspiration qui commence le 10 septembre - parce qu'elle n'était pas un membre "à part entière" du circuit au moment où elle a triomphé à Troon.

Cette décision a suscité de nombreuses critiques.

"C'est le règlement avec lequel nous avons commencé la saison", a déclaré Mike Whan, commissaire de la LPGA, dans une déclaration vidéo publiée vendredi. "C'est avec ce règlement que nous terminerons la saison.

Whan a ajouté qu'il réévaluera les règlements et les restrictions à la fin de la saison, comme il le fait chaque année.

Vos rêves peuvent devenir réalité

L'histoire de sa vie est pour le moins inspirante. Aujourd'hui, c'est le fait d'inspirer les autres qui la motive.

"Tout ce que je peux dire, c'est que, que l'on soit golfeur ou non, on ne sait jamais quand cela va arriver.

"Pour certains, cela arrive plus tôt. Pour d'autres, c'est plus tard. Personne ne vous le dira à l'avance, il n'y a pas de calendrier dans la vie. Vos rêves peuvent se réaliser un jour ou l'autre. Il suffit d'y croire et de ne pas abandonner."

Avant la fin de l'entretien, nous avons le temps de poser une dernière question. Où se trouve le trophée tant convoité qu'elle vient de remporter en Écosse ? Il s'avère qu'il est juste à côté d'elle. Et ne croyez pas qu'elle soit prête à l'abandonner de sitôt !

"Honnêtement, je ne veux pas le laisser partir. Je ne le quitte pas des yeux tous les jours et la première chose que je fais au réveil, après m'être réveillée le matin, c'est de l'attraper et de m'y accrocher pour la vie parce que je ne veux pas l'abandonner", a-t-elle déclaré.

Source: edition.cnn.com