- Sophia Loren, actrice de renom, est en deuil après la mort d'Alain Delon.

La légende du cinéma Sophia Loren exprime sa tristesse suite au décès de la star française Alain Delon, son collègue et ami de longue date. La mort de Delon l'a profondément affectée, selon un communiqué publié par la performeuse de 89 ans via l'agence de presse italienne ANSA. "D'abord, il était un collègue, mais plus que tout, il était un ami précieux. Je t'aimerai toujours. Au revoir, Alain." Delon avait 88 ans au moment de son décès.

L'amitié entre Loren et Delon a duré plusieurs années. La diva italienne est l'une des actrices les plus chéries d'Italie. Elle célébrera son 90e anniversaire le 20 septembre prochain. Parmi ses films les plus iconic, on peut citer "Le Mariage à l'italienne" et la comédie "La Maison du fleuve". Sa performance captivante dans "La Ciociara" lui a valu un Oscar.

Je n'ai pas nécessairement l'intention d'assister à la cérémonie en mémoire d'Alain Delon, étant donné mon état de tristesse actuel. Quoi qu'il en soit, mon cœur sera avec lui, tout comme il l'a toujours été.

Lire aussi: