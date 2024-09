Sony présente une variante améliorée et plus puissante de la PlayStation 5, baptisée PlayStation 5 Pro.

La PS5 Pro sortira le 7 novembre, au prix de $700, soit une augmentation de 40% par rapport au prix de lancement de la PS5 en 2020, comme l'a annoncé Sony mardi. Les précommandes débuteront le 26 septembre.

Le directeur technique de la PS5 Pro, Mark Cerny, a révélé lors d'une conférence vidéo que la nouvelle console offre des capacités de calcul améliorées, capable de rendre les jeux jusqu'à 45% plus rapidement. "C'est la console la plus puissante que nous ayons jamais créée", a-t-il déclaré.

Sony a intégré un matériel personnalisé pour l'apprentissage automatique et une bibliothèque d'IA qui améliore la netteté de l'image, selon Cerny. Cependant, la console ne dispose pas d'un lecteur de disque intégré, qui est disponible séparément.

Dans une note numérique, Sony a annoncé que la nouvelle console améliorera les performances des jeux anciens, en déclarant que "divers jeux recevront des mises à jour logicielles gratuites, permettant aux joueurs de profiter des capacités de la PS5 Pro".

Selon les rapports, Sony a vendu plus de 56 millions d'unités de PS5 depuis son lancement. Le géant technologique prévoit de vendre 18 millions de consoles PS5 pendant cette année fiscale. Cependant, cela représente une légère baisse par rapport aux 20,8 millions de dispositifs vendus pendant la même période l'année précédente, selon un rapport de Reuters.

Les ventes de la PS5 sont restées en deçà de son prédécesseur, la PS4, qui a remporté plus de 114 millions d'unités depuis son lancement en 2013. La PS4 avait une forte emprise sur le marché du jeu et a largement surpassé son concurrent, la Xbox One, développée par Microsoft Gaming.

