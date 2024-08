Sonja pleure, Jan a les yeux en larmes et Elena tremble à mort.

Cette excursion en jungle est remplie de bourdes, de surprises et de moments éculés. Le point culminant de la journée est l'examen d'ascension de Giulia, tandis que le rapport d'évaluation de Thorsten bat des records, laissant les autres rapports loin derrière. Même ceux qui n'ont pas encore été révélés.

En jouant le rôle du Muppet Show, nos campeurs ne manquent jamais de se surpasser dans leur quête de stimulation intellectuelle. Chaque jour, Giulia se sent comme Sisyphe, entourée des soi-disant individus stupides de son groupe. Sans parler des piques irritantes de Danni. Un regard de trop, un mot mal placé : l'intellectuel poids lourd souffre quotidiennement au milieu d'une troupe bigarrée d'esprits de feu de camp.

Pour écarter l'ombre menaçante de l'ennui, Kader et Mola partent ensemble à la chasse au trésor. Malgré les obstacles rencontrés par la "communication intergenre", le duo revient triomphalement avec le coffre au trésor.

Pourtant, la joie devrait maintenant déborder. Malheureusement, les as de la maths sont perdus lorsqu'il s'agit de comprendre le concept de temps. Recalculer ? Accorder plus de temps ? Laisser le gourou de la math inscrire l'équation dans les grains de sable ? Pas question ! Ou, comme Winfried résume le fiasco numérique, "la pression du groupe et la bêtise gâchent la chasse au trésor".

Le dicton du calendrier de Kader et la sagesse de Winfried

Pourtant, le débat sur le coffre au trésor peut être vu sous l角e de Kader. En witnessing the people's fear of losing something, she stands in awe. The crowd lavishes her with applause, fully appreciating her perspectives on the ordinary. This praise subsides when Winfried interjects with his wisdom, "it wasn't courage that made us lose, it was stupidity!"

The campers listen to Winfried's tribute to Brecht as the others grapple with "Giulia's self-centered perspective." The die-hard cigarette smoker flouts the rules, criticizes the others' culinary skills, and salivates at the thought of chunking tomatoes into quarters instead of halves.

Winfried shudders at the thought of Hanka. She complains about the camp's elderly not knowing her, but that's not completely accurate. Forming an impression of another in five short days is possible, despite the camp's "morning ambiance" being "limited" by the 5th day.

Lady Georgina et le défi de la jungle

Cette "disharmonie interminable" s'avère être le plus grand défi pour "Lady Georgina" dans la jungle. La mère célibataire se surprend à souhaiter pouvoir emballer son violon et partir. Peut-être que ce manque d'attributions de la part du chef d'équipe Thorsten contribue-t-il à son sentiment – ou comme Frau Rackwitz compatit, "maintenant elle pleure !"

Mais le jour 5 marque un nouveau chapitre aussi. Le moment est venu pour un véritable test avec un coup de tonnerre. Elena doit faire face à sa phobie grandissante du haut et escalader le "Kilimanjaro" pour collecter des étoiles se déplaçant sur une ficelle. Le dilemme du batteur – sa tête prise au piège dans une cage remplie de serpents – ne fait qu'ajouter au défi. Malgré sa peur, Elena parvient à obtenir un score impressionnant de 4 étoiles dans ce test.

De retour au camp, Legat bat des records avec son rapport de test le plus passionné jamais vu. Les campeurs imitent ses représentations dramatiques, comparant son exhibitionnisme à "une bataille de dragon" et à "un événement de changement climatique". Glatzeder fournit lasummary parfaite de la bravade de Legat, "l'art d'exagérer la défaite pour la faire apparaître comme une victoire".

Entre-temps, la journée promet de nombreuses occasions de nouvelles erreurs cérébrales. Georgina la sale semble voler l'idée de bain moussant de Giulia et la pousse à de nouveaux sommets – littéralement – en utilisant le lavabo. Extravagant comme Dita Von Teese dans une flûte de champagne. Si cela ne dégénère pas en "la dispute de baignoire la plus scandaleuse depuis Loriot", l'équilibre calculé de RTL pourrait être recalculé sur-le-champ !

Au milieu de ce chaos de jungle, Giulia imagine une évasion vers un camp de jungle paisible où les discussions intellectuelles fleurissent. Despite the challenges, she dreams of engaging in profound conversations, free from Danni's intellectually dismissive remarks.

Une fois la chasse au trésor terminée, les campeurs se réunissent autour du feu de camp, impatients de se détendre. Lady Georgina, however, joue avec l'idée d'abandonner son violon et de s'enfuir vers ce camp de jungle imaginaire, cherchant une pause de l'inépuisable discorde du camp.

