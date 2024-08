- Sondage: Scepticisme sur la direction de la CDU après avoir conduit en état d'ivresse

Après un incident de conduite en état d'ébriété impliquant Jan Redmann, président régional de la CDU, sur un gyropode, un récent sondage montre plus de scepticisme que de soutien pour sa poursuite en tant que candidat principal pour les élections régionales. L'institut de sondage Insa-Consulere, mandaté par le "Nordkurier", a interrogé 1 000 Brandebourgeois du 29 juillet au 5 août.

22 pour cent ont répondu "plutôt oui" à la question de savoir si Redmann devait continuer en tant que candidat principal et potentiel ministre-président pour son parti, tandis que 48 pour cent ont dit "plutôt non". 19 pour cent des répondants étaient indifférents à la question, huit pour cent ont répondu "ne sait pas", et deux pour cent n'ont pas donné de réponse.

Parmi les électeurs de la CDU, cependant, 45 pour cent ont déclaré que Redmann devrait se présenter, tandis que 33 pour cent s'opposaient à sa poursuite en tant que candidat à la fonction de ministre-président. Redmann a été arrêté par la police alors qu'il se rendait à son appartement à Potsdam en gyropode pendant la nuit du 11 au 12 juillet. Il avait un taux d'alcoolémie de 1,28 %, ce qui constitue une infraction pénale. Le parquet a ouvert une enquête contre Redmann, qui a admis son erreur et présenté ses excuses.

Dans le sondage, l'AfD est arrivée deuxième et troisième après le SPD. Dans la question du dimanche, l'AfD a obtenu 24 pour cent, devenant la force la plus forte devant le SPD et la CDU. Les sociaux-démocrates, qui occupent actuellement le poste de ministre-président, ont reçu 20 pour cent des votes, et la CDU a reçu 19 pour cent. Les deux partis ont amélioré d'un point de pourcentage par rapport au sondage de juillet.

L'alliance "Sahra Wagenknecht" (BSW), qui se présente pour la première fois, a de nouveau obtenu 17 pour cent dans le sondage électoral. Un nouveau parlement régional sera élu dans le Brandebourg le 22 septembre.

Les sondages sont toujours sujets à des incertitudes, avec une loyauté partisane en diminution et des décisions électorales de plus en plus à court terme qui rendent difficile pour les instituts de sondage de pondérer les données collectées. L'institut donne une marge d'erreur statistique de 3,1 points de pourcentage. En général, les sondages ne reflètent que l'état d'esprit de l'opinion au moment du sondage et ne sont pas des prévisions du résultat de l'élection.

La valeur des Verts a diminué, selon le sondage. Ils recevraient cinq pour cent des votes, atteignant à peine le seuil actuel de cinq pour cent pour entrer au parlement régional. Mi-juillet, ils étaient encore à sept pour cent pour les Verts, qui gouvernent actuellement avec le SPD et la CDU dans le Brandebourg. Une poursuite de la coalition gouvernementale actuelle de ces trois partis semble peu probable selon les résultats du sondage.

La gauche recevrait cinq pour cent si l'élection régionale avait lieu dimanche. Le BVB/Freie Wähler recevrait quatre pour cent, ne parvenant pas à atteindre le seuil de cinq pour cent pour le parlement régional. Cependant, cette règle ne s'applique pas au mandat direct selon la loi électorale de l'État, et ils pourraient encore entrer au parlement. Le FDP a reçu deux pour cent dans le sondage.

Le ministre-président du Brandebourg, Dietmar Woidke, a lié son avenir politique à une victoire pour le SPD lors de l'élection régionale. "Mon objectif est de gagner contre l'AfD - et si je perds contre l'AfD, je suis dehors", a déclaré le candidat principal du SPD au début août. Woidke n'a pas exclu de discuter avec la BSW après l'élection régionale.

Malgré l'incident de conduite en état d'ébriété de Jan Redmann à Potsdam, certains partisans de la CDU croient encore qu'il devrait rester le candidat principal du parti pour l'élection régionale. Cependant, une majorité de Brandebourgeois, y compris un nombre significatif d'électeurs de la CDU, ont exprimé leur scepticisme quant à sa poursuite en tant que candidat après l'incident.

