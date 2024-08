- Sondage: Les électeurs libres perdent massivement <unk> CSU à 43%

Un an après la controverse entourant la brochure antisémite d'Hubert Aiwanger, son parti, les Électeurs libres, a connu une baisse significative de son soutien, selon un récent sondage de l'institut de recherche d'opinion Forsa. Le parti se situe désormais à 12 %, soit une baisse de quatre points par rapport aux élections régionales de 2022. Dans le même temps, l'Union chrétienne-sociale en Bavière (CSU) a enregistré une nette progression, avec 43 %, bien au-dessus de son résultat de 2022 de 37 %. Le Süddeutsche Zeitung a précédemment rapporté ce sondage, réalisé entre le 22 juillet et le 2 août 2024, auprès de 1 036 électeurs éligibles en Bavière.

Les derniers résultats de ce sondage ne sont pas susceptibles de plaire aux Verts en Bavière, qui ont chuté à 11 %, soit une baisse supplémentaire par rapport à leur résultat de 2022 de 14,4 %. L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) se situe actuellement à 13 %, en baisse de 1,6 point par rapport aux élections de 2022. Le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) reste coincé dans sa longue baisse, avec 8 %. Le FDP, qui n'a pas réussi à réintégrer le Parlement régional en 2022, n'a pas réussi à inverser la tendance, avec seulement 2 %, un point de moins que son mauvais résultat électoral. L'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW) dirigée par Sahra Wagenknecht se situe à 4 %, proche du seuil de 5 % pour entrer au Parlement régional.

Il convient de noter que tous les sondages sont sujets à des incertitudes, notamment en raison des difficultés de pondération des données en raison de la loyauté partisane décroissante et des décisions de vote de plus en plus à court terme. La marge d'erreur de Forsa est de plus ou moins 3 points de pourcentage. Les sondages reflètent l'opinion publique au moment du sondage et ne sont pas des prévisions des résultats électoraux.

La baisse du soutien aux Électeurs libres, attribuée à l'affaire de la brochure, a entraîné un important changement dans le paysage politique de la Bavière. Les membres du parti des Verts en Bavière pourraient être déçus par les derniers résultats de ce sondage liés à l'affaire de la brochure, car leur parti a connu une nouvelle baisse.

Lire aussi: