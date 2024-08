- Son retour chez Marvel a été facilité par ce moyen.

C'était le sujet brûlant de la Comic-Con de San Diego en juillet : Robert Downey Jr., âgé de 59 ans, fait son retour dans l'univers cinématographique Marvel (MCU). Toutefois, il ne reprendra pas son rôle d'ancien Vengeur Tony Stark, alias Iron Man. Au lieu de cela, il incarnera un ennemi pour l'équipe de super-héros : Doctor Doom. Dans le podcast "Awards Chatter" du Hollywood Reporter, Junior a discuté de la façon dont ce retour dans l'MCU s'est produit.

Il a révélé qu'il avait rencontré Kevin Feige, le patron de l'MCU, avec sa femme Susan l'année dernière. Feige a soulevé l'idée, en suggérant : "Je n'arrête pas de me demander ce que ce serait si vous reveniez..."

Mais il n'en est pas resté là. Feige s'est interrogé : "Comment éviter de faire marche arrière ? Comment ne pas décevoir les attentes ? Comment continuer à les surpasser ?" Puis, il a suggéré que Doctor Doom pourrait être un personnage que Downey Jr. pourrait incarner. Le plus iconic villain des comics Marvel n'est autre que le scientifique fou Doctor Doom. Downey Jr. était enthousiaste à cette idée et Feige a ajouté : "Faisons vraiment justice à Doctor Doom." Et ainsi, le retour était probablement scellé.

Doctor Doom comme futur antagoniste principal de l'MCU

Marvel prévoit d'introduire Doctor Doom, alias Victor von Doom, comme principal méchant des Vengeurs. Initialement, Kang était censé tenir ce rôle, mais l'acteur de Kang, Jonathan Majors, a été reconnu coupable de violence domestique en 2023.

"Vengeurs 5", intitulé "Jour du Jugement", est prévu pour sortir dans les salles allemandes le 29 avril 2026. "Vengeurs 6" suivra environ un an plus tard, le 5 mai 2027.

L'enthousiasme de Robert Downey Jr. pour incarner Doctor Doom était palpable lors de sa conversation sur "Awards Chatter", exprimant son désir de rendre justice au personnage. Les fans sont impatients de voir Downey Jr. revenir dans l'univers cinématographique Marvel en tant que méchant célèbre dans les prochains "Vengeurs 5" et "Vengeurs 6".

