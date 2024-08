- Son père souffrait de paranoïa.

L'acteur hollywoodien Ryan Reynolds (47 ans) avait 22 ans lorsque son père, James Chester Reynolds, ancien policier de Vancouver, Canada, a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson. Il est décédé en 2015 à l'âge de 74 ans, laissant sa famille profondément marquée par sa longue maladie. "À ma connaissance, il n'a peut-être dit le mot 'Parkinson' que trois fois", reveals Reynolds aujourd'hui dans une entretien avec le magazine People. Il y avait "beaucoup de déni, beaucoup de cachette" dans sa famille.

Ce n'est que plus tard qu'il a appris que son père luttait également contre des hallucinations et des délires, un symptôme moins connu de la maladie de Parkinson. Selon l'acteur, ces symptômes sont apparus chez son père environ dix ans après le diagnostic. "Ça a déstabilisé ma relation avec lui parce que je ne savais pas vraiment ce qui se passait", dit Reynolds aujourd'hui, alors qu'il apporte son soutien à la campagne de sensibilisation "Plus sur la Parkinson".

Sa relation avec son père, qu'il décrit comme un "boxeur, flic, dur à cuire", a toujours été complexe, car c'était un homme qui ne partageait pas ses sentiments. Bien qu'il soit toujours présent, il manquait de la capacité à "ressentir ou partager la pleine gamme des émotions humaines". Lorsque les symptômes sont apparus, Reynolds a pensé : "Mon père perd la tête". Il est tombé dans un "trou de lapin" où il avait du mal à distinguer la réalité de la fiction.

Ryan Reynolds se blame également

Son père a développé de la paranoïa, sentant des complots conspiratifs contre lui et croyant que son entourage était après lui. Par conséquent, ses amis ont commencé à s'éloigner. "Et toutes ces choses étaient si différentes de l'homme que j'ai connu et élevé", admet Reynolds. Ce n'est qu'après la mort de son père qu'il a pu commencer à rassembler les pièces du puzzle, mais le processus est toujours en cours : "Je suis constamment en train de rassembler les pièces de l'histoire".

Reynolds se blame également. Il n'a pas pleinement reconnu sa responsabilité en tant que fils et jeune adulte à l'époque : "Il était très facile pour moi de me ranger à l'idée que mon père et moi n'étions en aucune façon semblables et qu'une véritable relation avec lui était impossible". Maintenant, il voit que c'était aussi sa propre résistance : "J'aurais pu être là pour lui jusqu'à la fin, mais je ne l'ai pas été. Nous nous sommes éloignés, et c'est quelque chose que je dois vivre avec", dit Reynolds.

