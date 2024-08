- Son nouveau bar est sur le point de fermer?

Les émigrants bien connus "Adieu Allemagne" Steff Jerkel (54) et Peggy Jerofke (48) ont ouvert pas moins de neuf établissements gastronomiques à Majorque au fil des ans. Alors que Jerofke dirige actuellement son établissement "Tiki Beach" à Cala Ratjada, son partenaire fraîchement fiancé avait espéré réussir avec le bar sportif "Sharky's". Cependant, ce dernier semble rencontrer des problèmes insurmontables, selon ce qu'a rapporté le "Mallorca Zeitung".

Steff Jerkel : "Si une idée ne fonctionne pas..."

Ainsi, "Sharky's" a été temporairement fermé mi-juillet, avec une réouverture prévue à la fin du mois qui n'a jamais eu lieu. "Pour l'instant, il n'a pas l'air qu'on rouvre", a révélé Jerkel au journal. Il a ajouté : "Si une idée ne fonctionne pas, il faut tirer leplug, prendre une pause, réfléchir à pourquoi ça n'a pas marché, et revenir plus fort et meilleur."

Peggy Jerofke, la fiancée de Jerkel, est également d'accord : "C'était la bonne décision. Pas seulement Steff, nous tous avons été mis à terre." Le concept du bar sportif n'a pas fonctionné, et maintenant ils doivent prendre le temps de réfléchir aux prochaines étapes.

Engagement en juin pour l'ouverture de "Sharky's"

Le célèbre couple de la télévision considère comme positif que certains employés de "Sharky's" aient pu trouver un emploi chez "Tiki Beach", dirigé par Jerofke. Les stars d'"Adieu Allemagne" se concentrent maintenant davantage sur leur vie de famille. "Parce que la santé et le temps dans la vie sont les choses les plus importantes. Personne ne vous les rend", déclare Jerkel, et il est heureux d'avoir plus de temps à passer en famille : "Nous profitons de ce que nous avons."

Peggy Jerofke et Steff Jerkel sont devenus connus grâce à l'émission VOX "Adieu Allemagne" à partir de 2014. Ils se sont rencontrés à Arenal en 1998, ont emménagé à Majorque en 2009 et ont ouvert un restaurant grec là-bas, suivi de plusieurs autres établissements. Ils ont emménagé dans la "Maison d'été des stars", Peggy Jerofke a participé à "The Fight of the Reality Stars" sur RTLzwei en 2023, et Steff Jerkel a remporté la deuxième saison de "The Great Promi-Bussen" sur ProSieben en décembre 2023. Le couple s'est brièvement séparé en 2022 et a célébré un comeback amoureux quelques mois plus tard - y compris une demande en mariage le 10 juin 2024 à l'ouverture de "Sharky's".

