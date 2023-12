Son Heung-Min porte un coup dur aux rêves de quadruplé de Liverpool, tandis que des Spurs obstinés frustrent Klopp

Une défense acharnée a permis aux Spurs d'obtenir un match nul 1-1 à Anfield samedi, un résultat qui permet à Liverpool de prendre la tête de la Premier League à la différence de buts. Pourtant, lors de la dernière journée de la campagne, ce résultat pourrait bien être considéré comme le jour où le titre a échappé à Manchester City.

Alors que Liverpool a déjà besoin de City pour perdre des points lors de ses quatre derniers matches, une victoire à domicile contre Newcastle dimanche permettra à City de prendre trois points d'avance sur le leader et de défendre son titre.

En cas de succès, les rêves de Liverpool de devenir la première équipe à remporter la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et la League Cup s'éteindront.

Arrivé sur la lancée de 13 victoires lors de ses 14 derniers matches de championnat - la seule exception étant un match nul 2-2 à City - Liverpool était le grand favori pour dominer une équipe des Spurs qui luttait pour atteindre les quatre premières places, mais malgré une domination de la possession, il s'est retrouvé frustré par un mur blanc résolu.

Le fils de nouveau à l'honneur

L'entraîneur italien des Spurs, Antonio Conte, s'est forgé une brillante carrière en combinant solidité défensive et dynamisme en contre-attaque, une philosophie qui a porté ses fruits 10 minutes après le début de la seconde période samedi.

Après une rapide remontée du terrain, Harry Kane a trouvé le latéral Ryan Sessegnon, libre sur la gauche de Liverpool, qui a centré pour Son, qui a marqué d'une claquette.

Son 20e but de la saison en championnat - le seul joueur à atteindre ce seuil sans penalty - la superstar sud-coréenne a de nouveau ébloui les Spurs cette année, malgré une saison mitigée pour l'équipe.

Une frappe déviée de Luis Diaz, en grande forme, à 15 minutes de la fin, semblait devoir déclencher un assaut et un but inévitables de Liverpool, mais les Spurs ont tenu bon et auraient même pu arracher une victoire spectaculaire avec une meilleure prise de décision en fin de match.

Les Spurs ont tenu bon et auraient même pu arracher la victoire grâce à une meilleure prise de décision en fin de match. "Avoir un bon résultat est positif", a déclaré Conte aux journalistes après le match, alors que les Spurs sont désormais à un point de leurs rivaux Arsenal en quatrième position.

"Il n'y a pas d'autre choix que d'être un peu déçu. Je vois, dans les yeux de mes joueurs, de la déception parce que nous avions la possibilité de gagner le match".

Revenant sur "l'un des matches les plus difficiles" qu'il ait jamais joués, Son a expliqué la nécessité d'adopter une approche plus défensive.

"Liverpool est l'une des meilleures équipes du monde en ce moment, alors parfois nous devons défendre", a déclaré Son à BT Sport.

"Nous avons bien joué aujourd'hui, c'était notre plan de jeu.

Les évaluations de Son et de Conte contrastent fortement avec celles de Jurgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, qui a critiqué l'approche des Spurs.

Citant les 35 % de possession de balle de l'équipe adverse, Klopp a déclaré que cette approche n'était "pas la mienne".

"Je suis désolé, je ne suis pas la bonne personne pour poser des questions [sur la défense des Spurs] parce que je n'aime pas ce genre de football", a déclaré Klopp.

"Nous jouons contre une équipe de classe mondiale, ils restent assis (...) le plan de jeu fonctionne pour ces matches, mais ils sont toujours 5e.

Ils travaillent évidemment pour tout, ils perdent du temps, ce genre de choses... C'est intelligent, mais ça ne nous facilite pas la tâche".

"Je respecte tout ce qu'ils font. Je respecte tout ce qu'ils font. Mais ce n'est pas moi", a ajouté Klopp.

Klopp et Liverpool espèrent maintenant que Newcastle pourra prendre quelque chose à City dimanche avant de se rendre à Aston Villa mardi.

Une finale de FA Cup et une finale de Ligue des champions plus tard dans le mois laissent à Liverpool la possibilité de réaliser un triplé historique indépendamment de la Premier League.

"Si vous me demandez, ma situation préférée serait que cela reste comme ça, avec le même total de points, parce que City et nous perdons le reste des matches en Premier League", a déclaré Klopp.

"Ce serait formidable. Mais nous savons tous que cela n'arrivera pas".

