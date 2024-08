- Son fils est dans le monde

Le Cigogne était là : Le prince Ludwig de Bavière (41) et son épouse Sophie-Alexandra (34) ont annoncé la naissance de leur premier enfant sur les réseaux sociaux avec cette illustration. La couche à carreaux bleus et blancs dans le bec de l'oiseau symbolisait qu'il s'agissait d'un garçon. Dans le post Instagram officiel de la Maison de Bavière, le couple a également révélé le nom inhabituel.

Le prince et la princesse ont célébré leur premier anniversaire de mariage en mai et sont maintenant une famille de trois. "La princesse Sophie et le prince Ludwig de Bavière se réjouissent de la naissance de leur premier enfant", peut-on lire dans l'annonce de naissance en ligne. Le petit prince semble être né sans complications, comme le suggère le message suivant : "La mère et l'enfant se portent à merveille, et la jeune famille profite de ses premiers jours ensemble."

Un nom peu commun !

"Le prince Rupprecht Theodor Maria est venu au monde le 6 août 2024 à Munich", ont annoncé fièrement les parents le nom de leur fils. L'orthographe avec deux P est distinctive. Rupprecht est une autre forme de Rupert et vient de l'ancien haut allemand. Cela signifie 'celui qui brille de renom'.

Un mariage en accéléré

Le prince Ludwig et Sophie-Alexandra Evekink se sont fiancés en 2022, et une cérémonie civile secrète a suivi plus tard dans l'année. En mai 2023, le mariage de rêve avec une fête subséquente a eu lieu au château de Nymphenburg. Au lieu d'argenterie et d'autres cadeaux coûteux, le couple a demandé des dons. Avec environ 275 000 euros, ils ont pu soutenir le projet "Learning Lions" au Kenya et une initiative pour soutenir les réfugiés en Bavière.

Instagram est un endroit idéal pour partager les bonnes nouvelles, tout comme la Maison de Bavière l'a fait après la naissance du prince Rupprecht. Le choix de nom unique du couple, Rupprecht Theodor Maria, a suscité la curiosité et les discussions parmi leurs abonnés sur la plateforme.

