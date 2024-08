- Son expérience au camp a été influencée par son âge.

Thorsten Legat (55) a commencé son deuxième passage au Camp de Jungle avec de grandes attentes, ayant déjà créé un classique dans le format avec son "Kasalla". Son objectif était de gagner "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden."

Après avoir perdu un défi et avoir été choisi par Eric Stehfest (35) et Mola Adebisi (51) au profit de Gigi Birofio (25) le jour 13, il a été forcé de quitter le camp, en pleurs. Dans une interview avec l'agence de presse spot on news, Legat a discuté de son passage dans la Jungle, y compris son départ émotionnel, les défis liés à l'âge, le comportement de ses camarades de camp et sa propre stratégie.

La "peine" de ton départ de la Jungle s'est-elle estompée ?

Thorsten Legat : Pour être honnête, je suis toujours en train de faire mon deuil. Je suis revenu sur la façon dont j'ai abordé la tâche et ce qui s'est passé ensuite - c'est toujours incroyablement difficile pour moi, même aujourd'hui. Pas autant qu'avant, mais certaines choses restent dans ton cœur et dans ton esprit. Je suis toujours en deuil parce que j'aime le Camp de Jungle plus que tout et je me sens comme faisant partie de cette famille.

Es-tu toujours déçu que les choses ne se soient pas passées comme prévu ?

Legat : Non, je ne suis pas déçu du tout. Je le prends comme un sportif. Je ne suis pas déçu, je suis triste parce que j'aurais aimé gagner. Le fait que ma mission soit terminée et que j'aie échoué contre les meilleurs m'a un peu rendu triste.

Tu étais plutôt confiant, mais Mola et Eric ont dit que tu étais "trop confiant"...

Legat : Si j'aborde ce format avec l'attitude que je ne veux pas, que je ne ferai pas de défis, que je me contenterai de collecter - alors je suis une mauvaise personne. Je veux me prouver, c'est ce qui sort parce que j'étais un athlète de performance. J'ai été joueur de Bundesliga pendant 16 ans, je fais des arts martiaux depuis 51 ans. Si je ne peux pas montrer cette volonté, alors il faut se demander ce que je fais là. Je dois aussi polariser. Cette approche d'y aller et de tout balayer, ça me motive, c'est ma exigence. Mais si ça ne fonctionne pas, alors je l'accepte et je suis un sportif absolu avec fair-play.

Tu as montré un côté différent de toi, même en pleurant ouvertement. As-tu été surpris d'en arriver là émotionnellement ?

Legat : Ça dépendait de la situation. J'ai eu des questions au téléphone de la Jungle qui m'ont touché. Ensuite, tu deviens vraiment émotif, même si tu ne veux pas, et puis les larmes viennent, même pour moi. Je suis un homme de famille et j'aime ma famille - c'est qui je suis, et c'est comme ça que je resterai. Je ne pense pas que ce soit une faiblesse pour une personne de pleurer.

Dans ce moment émotionnel, tu t'es excusé auprès de Giulia Siegel pour certaines remarques. Ça a causé de la confusion parmi les autres campeurs...

Legat : Je connais Giulia depuis quelques jours de plus que les autres, c'est une excellente femme. J'ai eu de très bons contacts avec elle, elle voulait m'aider beaucoup. Mais ce que j'ai vu d'elle dans la Jungle jusqu'à présent, ça m'a un peu effrayé, et je m'en tiens à ça. Mais il faut aussi différencier : Ce que j'ai dit à l'annonce qu'elle n'était pas une légende, ça m'a fait mal. Ensuite, je me suis dit : Comment peux-tu arranger ça ? Parce que Georgia et moi, on a rocké la chasse au trésor, je me suis dit : Excuse-toi auprès d'elle, parce qu'elle est une légende après tout. Elle est une pro et elle est là depuis quelques jours de plus que moi et beaucoup d'autres, et ce qu'elle a vécu - je devais juste m'excuser pour cette déclaration. Mais pour la critique de ses déclarations, je n'ai pas à m'excuser. Elle devrait s'excuser pour ça.

Legat : J'ai décidé d'attendre que tout le show soit fini. Je dois laisser tout m'arriver d'abord et puis je la contacterai, ce que je lui ai aussi promis. Il faut pouvoir distinguer : C'était un jeu, un show. Nous ne devons pas sortir là-bas avec de la colère et de la haine. Elle est Giulia Siegel, je suis Thorsten Legat, nous nous exprimons, nous l'acceptons ou non, et puis tout est bien.

Gigi a ri dans ton dos et t'a décrit comme peu authentique. Qu'en penses-tu aujourd'hui ?

**Legat : Ça m'a aussi choqué. Je veux dire, il a 25 ans, j'en ai 55 - c'est un petit garçon naïf qui parle parfois sans savoir ce qu'il dit. Il veut polariser à sa manière. Mais il doit savoir : Si

Legat: Ce camp était centré sur la bagarre, la colère, le bruit, les émotions et la rage dès le premier jour – j'ai cru que j'allais aussi perdre la tête ! Nous étions là pour nous prouver et nous affronter, pas nous battre. Puis je me suis dit : Tu es le tricheur au grand nez, toujours à élaborer des stratégies. Après le mensonge, j'ai regardé les visages des autres concurrents et leurs réactions. C'est à ce moment-là que l'on voit les yeux rouler. Je me suis dit : Tu as joué ça à la perfection.

Alors, tu essayais de provoquer tes camarades de camp avec ton mensonge ?

Legat: Gagné. Je voulais voir comment ils réagiraient et comment certains visages changeraient.

En regardant en arrière : quelle épreuve de jungle a été la plus difficile pour toi ?

Legat: Le camp en Afrique du Sud, où j'ai participé à 55 ans, a été l'expérience la plus difficile de ma carrière entière. J'ai tremblé, j'ai pleuré, j'ai été heureux, j'ai eu de bonnes expériences, j'ai eu de mauvaises expériences, tout était regroupé en une seule. Mais je le referais parce que c'est mon truc.

As-tu sous-estimé le défi de l'âge ?

Legat: J'ai toujours cru que, à 45 ans en 2016, j'étais actif – pas que je ne le suis pas maintenant, mais j'ai vieilli. Je me suis dit : Attention, Thorsten, tu entres comme si de rien n'était – ouais, merde, ce n'était pas le cas ! J'ai vraiment cru que le ciel me tombait sur la tête, c'était si difficile. Le troisième jour m'a mis KO à cause de la nourriture, je me suis dit : Ce n'est pas normal ! Toute mon énergie avait disparu – et puis tu es là, te sentant comme un sac cassé. Je me suis dit : L'âge se fait sentir. Mais tu continues, tu ne montres rien et tu brilles. C'est la norme de tout, si tu ne montres rien et que tu fais bien ton travail, tu plonges, tu laisses rouler quelques blagues – c'est l'entertainment.

Ambassadeur : Mes enfants ont quitté la maison et empruntent leur propre chemin. À leur âge, 26 et 25 ans, ils devraient. Ma femme, toujours romantique, m'a enlacé et m'a dit : "C'est merveilleux que tu en aies fait partie, je suis si fière de ce que tu as accompli à cet âge." Elle est ma critique la plus difficile, mais quand les louanges viennent de ta femme, tu devrais les chérir et les garder près de ton cœur.

