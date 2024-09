- Son esprit a parfois été dur.

Le 31 août, marquant l'anniversaire du décès de la princesse Diana (1961-1997), les souvenirs refont surface. Ancienne épouse du roi Charles III (75) et mère du prince William (42) et du prince Harry (39), elle a trouvé la mort le 31 août 1997 suite à un accident de voiture. Son ancien coiffeur partage maintenant l'aspect plus léger de la princesse qui a connu un destin tragique.

La princesse Diana était "une personne exceptionnelle et authentique"

Richard Dalton, qui était censé s'occuper des cheveux de Diana jusqu'en 1991, a collaboré avec Renae Plant sur le livre "C'est tout au sujet des cheveux - Ma carrière avec Diana". Dalton a déclaré : "Il était amusant de revisiter ces souvenirs après avoir interagi avec elle tous les jours pendant une décennie". Son objectif était de mettre en avant "à quel point elle était drôle" et "quelle personne exceptionnelle et authentique" elle était. "Je trouve le côté humoristique de Diana très attachant", a révélé Dalton. "Elle voulait être 'normale' et était comme tout le monde."

Dans le livre, Dalton décrit le "sens de l'humour extraordinaire et espiègle" de Diana. "Ses blagues étaient hilarantes", a révélé le coiffeur. Elle était toujours en train de faire des blagues et des farces. Et son humour pouvait parfois être "très coquin". "Elle était hilarante et aimait nous tromper."

La princesse et le Corgi

Dalton raconte une histoire impliquant l'un des Corgis de la reine Elizabeth II (1926-2022) qui est entré dans une salle de maquillage où il se trouvait. Il caressait le chien quand Diana est entrée. Le Corgi a commencé à lécher les jambes de Diana et elle a demandé : "À qui est ce chien ?" Il a répondu : "C'est le nouveau Corgi de votre belle-mère". En riant, elle a répondu : "Eh bien, chasse-le, parce qu'il est en train de lécher tout mon autobronzant sur mes jambes."

