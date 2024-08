- "Son éclat restera gravé dans nos souvenirs"

Le 19 août 2024, Matthew Perry aurait célébré son 55ème anniversaire. La série culte "Friends" a marqué cette occasion spéciale en rendant hommage à son étoile disparue avec un message émouvant. Accompagné d'une photo de Perry dans sa jeunesse, il disait : "Aujourd'hui, nous rendons hommage à l'esprit rayonnant qu'était Matthew Perry."

Cinq suspects appréhendés

Malheureusement, le 28 octobre 2023, Perry a été découvert inanimé dans son spa à domicile. Un rapport d'autopsie a indiqué que la consommation excessive de kétamine a entraîné son tragique noyade. Récemment, le 15 août, cinq individus ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir fourni la substance à Perry et d'avoir exploité son addiction. Parmi ces individus figurent l'assistant personnel de Perry, deux médecins, un dealer de drogue et un confident proche de la star de la télévision, qui aurait prétendument agi comme intermédiaire pour obtenir la kétamine.

"Nous n'étions pas seulement collègues, mais une famille"

La nouvelle du décès de Perry a laissé le public et les membres restants de "Friends" sous le choc. En octobre 2023, les membres restants du casting - Jennifer Aniston (55 ans), Courteney Cox (60 ans), Lisa Kudrow (61 ans), Matt LeBlanc (57 ans) et David Schwimmer (57 ans) - ont publié une déclaration émouvante dans "People". "Nous sommes encore sous le choc de la mort de Matthew. Nous n'étions pas seulement collègues, nous étions une famille", ont-ils déclaré à l'époque. "Il y a tant de choses que nous aimerions dire, mais pour l'instant, nous choisissons de faire notre deuil et deprocessed this incomprehensible loss. (...) Nos pensées et nos cœurs sont avec la famille de Matty, ses amis et tous ceux qui l'adoraient dans le monde entier."

La triste nouvelle du décès de Matthew Perry le 28 octobre 2023 a été un coup dur. Cinq individus ont été arrêtés ultérieurement, accusés d'avoir fourni de la kétamine à Perry et d'avoir exploité son addiction, entraînant ainsi sa mort prématurée due à une consommation excessive de la substance.

Lire aussi: