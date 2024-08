- Son "Baby" est un accomplissement important.

Incroyable ! Presque au même moment où le premier enfant de Justin Bieber (30 ans) est né dans le monde, son tout premier "bébé" - un tube de 2010 - a atteint un jalon important. La sensation canadienne a réussi à obtenir plus d'un milliard de streams sur Spotify avec sa chanson.

Cinq chansons au-dessus d'un milliard de streams

Ce tube, sorti initialement en single pour l'album studio "My World 2.0" de Bieber etfeaturing Ludacris (46 ans), marque le cinquième titre de Bieber à dépasser le cap du milliard de streams. Cela place Bieber dans une catégorie à part, aux côtés d'artistes comme The Weeknd (34 ans), Bruno Mars (38 ans) et Dua Lipa (29 ans), qui ont tous réalisé cette performance unique.

Avant cela, Bieber avait déjà quatre chansons dans cette liste : "Stay" en duo avec The Kid Laroi (avec 3,223 milliards de streams), "Love Yourself" (2,491 milliards), "Let Me Love You" en collaboration avec DJ Snake (2,214 milliards) et "Sorry" (2,154 milliards). Le titre actuel en tête de liste est "Blinding Lights" de The Weeknd, avec un impressionnant total de 4,411 milliards de streams.

L'enfant de Justin Bieber et Hailey Bieber

Le "vrai" enfant de Bieber et de sa femme, Hailey (27 ans), s'appelle Jack Blues Bieber. Le couple a annoncé la naissance de leur fils sur Instagram le 24 août. Cependant, la date exacte de sa naissance reste un mystère. Ils avaient annoncé leur grossesse en mai, et le couple est ensemble depuis 2016, s'étant mariés en 2019.

