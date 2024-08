- Son avocat fait une déclaration sur l'incident.

Drame dans la famille royale norvégienne : Le fils de la princesse héritière Mette-Marit (50) est arrêté pour suspicion de violence physique. Selon le magazine norvégien "Se og Hør", Marius Borg Høiby (27) a été arrêté par la police dimanche après un incident avec une femme dans un appartement d'Oslo.

La police a confirmé au magazine qu'une arrestation et une inculpation pour "violence physique" ont eu lieu à l'adresse indiquée dimanche matin. La personne arrêtée a été "libérée plus tard". "Se og Hør" rapporte également que la femme, estimée être âgée de 20 à 30 ans, a été transportée à l'hôpital avec une suspicion de commotion cérébrale. Cela n'a pas encore été confirmé. D'autres détails sur l'incident présumé dans l'appartement d'Oslo ne sont pas connus.

L'avocat de Marius confirme l'accusation de violence physique

L'avocat du jeune homme de 27 ans, issu d'une relation antérieure au mariage de Mette-Marit avec le prince héritier Haakon (51), a déclaré au journal norvégien "Dagbladet" : "L'accusation porte sur de la violence physique, qui est la forme la plus légère de violence selon la loi. Ni mon client ni moi n'avons été informés du contenu complet de l'affaire, et il n'a pas fait de déclaration sur mes conseils. Il est important que la procédure suive son cours et que les médias respectent la vie privée et la tranquillité de mon client. C'est aux tribunaux de décider si l'affaire aboutit là."

Le palais reste muet sur l'absence de Mette-Marit aux Jeux olympiques

L'arrestation de leur fils Marius pourrait également être la raison pour laquelle Mette-Marit a soudainement annulé sa présence aux Jeux olympiques de Paris. Elle était censée être assise dans le public avec Haakon le 6 août. Cependant, le prince héritier est apparu sans son partenaire.

Le palais a déclaré à "Se og Hør" : "La princesse héritière a décidé de reporter son départ pour l'instant." La cour a également noté que Mette-Marit espère pouvoir s'y rendre plus tard.

Malgré sa présence initialement prévue aux Jeux olympiques de Paris le 6 août, Mette-Marit a choisi de rester en Norvège en raison de la situation concernant l'arrestation de son fils Marius. L'incident a eu lieu dimanche, entraînant l'arrestation et l'accusation de violence physique contre Marius.

Lire aussi: