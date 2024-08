Son amour de la musique aide les réfugiés et les immigrants à construire une nouvelle vie.

En discutant et accordant leurs instruments, un homme souriant fait son entrée et l'énergie monte d'un cran. Il salue tout le monde, monte sur le podium et lève sa baguette. À son commandement, la musique emplit la pièce.

C'est un ensemble connu sous le nom de l'Orchestre du Rêve - la vision de Ron Davis Alvarez, un violoniste accompli, chef d'orchestre et enseignant. Depuis 2016, son programme gratuit a donné à des centaines de réfugiés, immigrants, jeunes vulnérables et Suédois natifs l'opportunité d'apprendre un instrument, de se connecter avec les autres et d'enrichir leur vie.

Pour Alvarez, 38 ans, le travail va bien au-delà de la musique.

"Un orchestre, c'est comme une communauté - différentes personnes, différentes voix, différentes mélodies. Chacun a son rôle et ils se connectent tous les uns aux autres", a-t-il déclaré. "Imaginez si le monde fonctionnait plus comme un orchestre. Nous aurions un monde meilleur, c'est sûr."

Une nouvelle vie grâce à la musique

Alvarez a grandi dans les favelas de Caracas, au Venezuela - des bidonvilles dangereux gangrénés par la drogue et la violence. Pour aider sa famille à joindre les deux bouts, il a commencé à vendre de la crème glacée à l'école avec sa grand-mère, chez elle. De l'autre côté de la rue se trouvait un chapitre d'El Sistema, un programme mondialement acclamé qui offre une formation gratuite de musique classique aux enfants des communautés sous-ressourcées. Voyant les étudiants transporter leurs instruments a piqué sa curiosité; puis, il a entendu la musique.

"Vous pouviez toujours entendre l'un des étudiants jouer du violon depuis le balcon", a-t-il déclaré. "J'ai dit, 'Je veux jouer ça. ... Cet instrument a une voix.'"

À 10 ans, il a rejoint le groupe, et l'expérience a changé sa vie.

"Je suis tombé amoureux de la musique dès ma première classe", a-t-il déclaré. "Pour moi, jouer du violon, c'est de l'électricité."

Il a également apprécié la philosophie inclusive de l'école.

"Ça n'avait pas d'importance si j'étais le gars qui vendait de la crème glacée devant l'école ou le fils ou la fille du maire", a-t-il déclaré. "Tout le monde était important en classe."

À 14 ans, il enseignait des classes; à 16 ans, il dirigeait. Sa passion pour la musique l'a maintenu concentré sur ses objectifs et hors des ennuis.

Alvarez a finalement étudié la direction à l'université et a ensuite travaillé pour El Sistema pour aider à diffuser les méthodes d'enseignement innovantes du groupe dans le monde entier - même près du cercle arctique, où il a fondé le premier orchestre de jeunesse du Groenland. C'est ce travail qui l'a conduit pour la première fois en Suède en 2015.

Chercher la lumière dans l'obscurité

Alvarez était à Stockholm juste au moment où des nombres sans précédent de réfugiés arrivaient dans le pays, la plupart originaires de Syrie, d'Irak et de l'Afghanistan. Il a été choqué par les foules qu'il a vues dans la gare centrale de la ville.

"Pour moi, c'était un moment choquant. Ils étaient, comme, complètement perdus", a-t-il déclaré. "Je me demandais juste, 'Qu'est-ce qu'ils vont faire?' Tout était vraiment sombre. Et je voyais dans leurs yeux qu'ils cherchaient de la lumière."

Il savait qu'il pouvait aider. L'année suivante, il a été embauché par El Sistema Suède et a déménagé à Göteborg, où il offrait un groupe de musique pour les réfugiés pendant son temps libre. Il a commencé avec 13 étudiants. La plupart n'avaient pas de formation musicale et ne parlaient ni l'anglais ni l'espagnol natif d'Alvarez, mais il leur prêtait des instruments et commençait à les enseigner. Il savait que jouer de la musique ensemble les aiderait à se faire des amis, à s'exprimer et à rebâtir leur estime de soi. Il a nommé le groupe l'Orchestre du Rêve pour souligner leur potentiel.

"Pour moi, c'est de quoi il s'agit dans une éducation musicale", a-t-il déclaré. "Il s'agit de vous donner de nouvelles opportunités d'apprendre sur la vie, sur les défis, sur les rêves, sur... vous connecter à votre âme."

Huit ans plus tard, le programme compte plus de 300 membres, âgés de 3 à 56 ans, de plus de 25 nationalités, a déclaré Alvarez. Alors que beaucoup sont des immigrants et des réfugiés, le groupe comprend également de nombreux immigrants de deuxième génération ainsi que des Suédois natifs, y compris certains qui sont non binaires ou trans. Relier des personnes de différents backgrounds est au cœur de la mission d'Alvarez.

"Vous ne pouvez pas avoir un orchestre seulement pour les réfugiés, c'est de la ségrégation. Vous devez vraiment inclure des gens de Suède... Nous avons tous besoin d'apprendre les uns des autres", a-t-il déclaré. "Nous sommes un orchestre pour tous."

Le groupe offre maintenant des répétitions hebdomadaires en grand ensemble, ainsi que des classes débutantes dans trois endroits différents autour de Göteborg. Alvarez enseigne en anglais, mais comme ce n'est pas parlé par tout le monde, il communique également à l'aide de nombres, de couleurs, de jeux et de mouvements.

"Certains des enfants, je sais qu'ils ne comprennent pas ce que je dis. Mais ils comprennent ce que je montre", a-t-il déclaré. "C'est un orchestre où la langue principale est la musique."

Alvarez réalise également qu'il peut être effrayant de essayer quelque chose de nouveau, surtout pour ceux qui s'adaptent à la vie dans un nouveau pays. Son attitude enjouée aide à encourager tout le monde à prendre des risques.

"Quelque chose que je crois que vous devez apprendre en musique, c'est de croire en vous-même", a-t-il déclaré. "Pour croire en vous-même et développer à travers la musique, vous devez faire des erreurs. Les erreurs... vous rendent fort."

La plupart des répétitions comprennent des personnes de différents niveaux de compétence, alors Alvarez encourage tout le monde à s'entraider.

"Tolérance, respect, compassion. Tout cela, c'est ce que nous apprenons lorsque nous jouons un instrument", a-t-il déclaré. "Pour nous, c'est un seul but... s'occuper des autres."

Se connecter au-delà de la musique

La communauté est une partie essentielle de ce qu'Alvarez essaie de créer, surtout pour ceux qui viennent d'arriver en Suède et n'ont pas de réseau social. Bien que jouer ensemble aide les étudiants à se lier d'amitié, la tradition suédoise de "fika" - en gros, une pause-café - joue également un rôle crucial.

C'est un moment où nous socialisons, ce qui nous aide également à nous connecter avec tout le monde dans l'orchestre, a-t-il déclaré. C'est une partie très importante de ce que nous faisons. ... Nous sommes une famille.

Alvarez s'efforce de faire découvrir différentes cultures en enseignant aux élèves un large éventail de pièces du monde entier, notamment de leurs pays d'origine. Il enseigne également des compositions suédoises pour que les élèves puissent en apprendre davantage sur leur nouveau chez-soi.

"Le meilleur moyen d'en savoir plus sur la culture des gens, c'est à travers la musique", a-t-il déclaré. "Tout le monde apporte un sac rempli d'expériences de leur propre pays ... des choses à partager, mais aussi à apprendre."

Lorsque les élèves ont du mal à joindre les deux bouts ou ont des problèmes d'immigration, ils se tournent souvent vers Alvarez et d'autres membres de l'orchestre pour obtenir de l'aide. Alvarez et certains membres de son groupe aident en matière de logement, de nourriture et de mise en relation avec des ressources et un soutien extérieurs. Ce n'est pas une partie formelle du travail de l'Orchestre Rêve, c'est simplement le résultat des amitiés forgées.

"Lorsque quelqu'un vient et dit : 'J'ai ce problème', alors nous avons tous le problème", a déclaré Alvarez.

Pour de nombreux membres, l'Orchestre Rêve est vraiment une famille et un foyer où ils peuvent apprendre, grandir, se connecter et trouver du réconfort.

L'un de ces membres est Olga Hushchyna. Après avoir fui l'Ukraine, elle était ravie que son fils de 8 ans, Andrii, rejoigne l'Orchestre Rêve et était enchantée de réaliser qu'elle pouvait également rejoindre et apprendre le violon. Elle dit que le groupe a aidé à reconstruire leur vie grâce à l'amitié et à la musique.

"Après avoir subi un tel stress, cela nous rend à nouveau vivants. Nous guérissons vraiment et recevons de la médecine de cela", a-t-elle déclaré. "La vie ne s'arrête pas. La vie continue."

Mushtaq Hansson-Khorsand est arrivé d'Afghanistan sans aucune famille lorsqu'il avait 16 ans. En tant que fan de hip-hop, il n'avait aucun intérêt à rejoindre le groupe d'Alvarez, mais lorsqu'il a vu à quel point les musiciens étaient heureux, il a changé d'avis. Aujourd'hui âgé de 25 ans, il vient toujours jouer de la flûte chaque semaine et dit que l'Orchestre Rêve est l'endroit où il se sent le plus chez lui.

"Vous êtes les bienvenus, tels que vous êtes, peu importe d'où vous venez", a-t-il déclaré. "C'est pourquoi vous vous sentez en sécurité. Vous pouvez être vous-même."

Hansson-Khorsand dit qu'il n'aurait pas pu s'adapter à la vie en Suède sans le soutien financier et émotionnel reçu du groupe. Aujourd'hui, il est marié et a un jeune fils et a un travail consistant à aider les réfugiés à trouver du travail. Alvarez l'aide à se préparer pour étudier la musique à l'université.

"Mon seul but pour l'instant est d'enseigner la musique aux autres - leur apprendre ce que j'ai appris", a-t-il déclaré. "Nous allons changer le monde avec la musique. ... C'est ce que j'ai appris de Ron."

Alvarez souhaite que d'autres reproduisent son travail. Il a soutenu des programmes dans des camps de réfugiés en Cisjordanie et en Grèce et travaille à faire de même en Ukraine. Finalement, son espoir est que des groupes comme l'Orchestre Rêve aident les gens à surmonter les difficultés et à trouver la joie dans la vie et la connexion avec les autres.

"Cet orchestre offre plus que des notes. Cet orchestre offre quelque chose pour votre âme", a-t-il déclaré. "La musique nous relie. L'Orchestre Rêve, c'est un rêve, mais c'est un rêve devenu réalité."

Voulez-vous vous impliquer ? Consultez le site web de l'Orchestre Rêve et voyez comment aider.

Pour faire un don à l'Orchestre Rêve via GoFundMe, cliquez ici**

