Solstice d'hiver : Le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année

Le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année et le premier jour officiel de l'hiver, a lieu cette année le jeudi 21 décembre (en tout cas pour la majeure partie du continent américain). Le fonctionnement des solstices, ainsi que des équinoxes de printemps et d'automne, fascine les hommes depuis des milliers d'années.

C'est un jour où la science se mêle aux traditions anciennes dans le monde entier.

Les solstices et les hémisphères terrestres

Le solstice d'hiver marque le jour le plus court de l'année et la nuit la plus longue dans l'hémisphère nord, lorsque le soleil apparaît dans sa position la plus méridionale, directement au-dessus de la tête au niveau du tropique du Capricorne.

La situation est inverse dans l'hémisphère sud, où vit seulement 10 % de la population mondiale.

Là, le solstice de décembre marque le jour le plus long de l'année - et le début de l'été - dans des endroits tels que l'Argentine, Madagascar, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud.

Quand se produit exactement le solstice d'hiver ?

Le solstice a généralement - mais pas toujours - lieu le 21 décembre. La date du solstice peut être avancée ou reculée d'un jour, car l'année solaire (le temps nécessaire pour que le soleil réapparaisse au même endroit vu de la Terre) ne correspond pas exactement à notre année civile.

Si vous voulez être très précis dans vos observations, l'heure exacte du solstice d'hiver 2023 dans le monde entier sera jeudi à 3h27 du temps universel coordonné (UTC), selon Earthsky.org et le Farmers' Almanac.

En raison des différences de fuseaux horaires, l'Europe, l'Afrique et l'Asie connaîtront techniquement leur solstice d'hiver le vendredi 22 décembre. Voici quelques exemples de l'heure de 15 h 27 UTC pour diverses heures locales dans l'hémisphère nord :

- Tokyo, Japon : 12 h 27 vendredi - Bangkok, Thaïlande : 10 h 27 vendredi - Kolkata, Inde : 8 h 57 vendredi- Istanbul, Turquie : 6 h 27 vendredi- Helsinki, Finlande : 5 h 27 vendredi- Milan, Italie : 4 h 27 vendredi- Halifax, Nouvelle-Écosse : 11 h 27 jeudi- Baltimore, Maryland : 22 h 27 jeudi- Mexico City : 21 h 27 jeudi- San Francisco, Californie : 19 h 27 jeudi- Honolulu, Hawaii : 17 h 27 jeudi

Pour vérifier l'heure de votre lieu de résidence, le site EarthSky propose une table de conversion pratique. Vous pouvez également indiquer votre ville dans la case "Heure convertie".

Quels sont les endroits les plus touchés ?

La lumière du jour diminue considérablement au fur et à mesure que l'on se rapproche du pôle Nord au moment du solstice d'hiver.

Les habitants de la douce Singapour, située à seulement 137 kilomètres ou 85 miles au nord de l'équateur, pourraient à peine remarquer la différence, avec seulement neuf minutes de lumière du jour en moins par rapport au solstice d'été. La journée est pratiquement de 12 heures, à quelques minutes près, tout au long de l'année.

Bien plus haut en latitude, Paris bénéficie encore d'un respectable huit heures et 14 minutes de lumière du jour pour profiter d'une balade fraîche le long de la Seine.

La différence est encore plus marquée à Oslo, en Norvège, où le soleil se lève à 9 h 17 et se couche à 15 h 11, soit moins de six heures de lumière anémique. Une lampe solaire, ça vous dit ?

Les habitants de Nome, en Alaska, seront encore plus privés de soleil, avec seulement trois heures et 54 minutes de très faible luminosité. Mais c'est tout à fait généreux par rapport à Prudhoe Bay, en Alaska. Située à l'intérieur du cercle polaire arctique, cette ville ne verra pas un seul rayon de soleil.

Quelle est la cause du solstice d'hiver ?

La Terre étant inclinée sur son axe de rotation, les saisons changent. Lorsque la planète tourne autour du soleil, chaque hémisphère connaît l'hiver lorsqu'il est incliné à l'opposé du soleil et l'été lorsqu'il est incliné vers le soleil.

Les scientifiques ne savent pas exactement comment cela s'est produit, mais ils pensent qu'il y a des milliards d'années, alors que le système solaire prenait forme, la Terre a subi de violentes collisions qui ont fait basculer l'axe.

Les traditions du solstice d'hiver

Il n'est pas surprenant que de nombreuses cultures et religions célèbrent une fête - que ce soit Noël, Hanoukka, Kwanzaa ou des festivals païens - qui coïncide avec le retour des jours plus longs.

Les peuples anciens, dont la survie dépendait d'une connaissance précise des cycles saisonniers, marquaient ce premier jour de l'hiver par des cérémonies et des célébrations élaborées. D'un point de vue spirituel, ces célébrations symbolisent l'opportunité d'un renouveau.

"Noël emprunte beaucoup de ses coutumes et probablement sa date dans le calendrier aux fêtes païennes romaines des Saturnales et des Kalendes", a déclaré par courriel à CNN Travel Maria Kennedy, professeur adjoint au département d'études américaines de l'université Rutgers.

Les Saturnales commençaient le 17 décembre et les Kalendes le 1er janvier, a expliqué Mme Kennedy, qui se spécialise dans les études sur Noël.

Citant des recherches universitaires, M. Kennedy explique que les premiers fondateurs de l'Église chrétienne ont condamné les pratiques de ces fêtes, mais que leur popularité s'est maintenue. La célébration chrétienne de Noël a fini par s'aligner sur la même période du calendrier, même si les Évangiles ne fixent pas de date précise pour la naissance de Jésus.

Voici plus d'informations sur quelques-unes de ces anciennes coutumes :

Alban Arthan

En langue galloise, "Alban Arthan" signifie "Lumière de l'hiver", selon l'Almanach des fermiers. Il s'agit peut-être de la plus ancienne fête saisonnière de l'humanité. Faisant partie des traditions druidiques, le solstice d'hiver est considéré comme une période de mort et de renaissance.

Newgrange, un monument préhistorique construit en Irlande vers 3200 avant J.-C., est associé à la fête d'Alban Arthan.

Les Saturnales

Dans la Rome antique, les Saturnales duraient sept jours. Elles honoraient Saturne, le dieu romain de l'agriculture.

Le peuple s'adonnait à des festivités carnavalesques ressemblant aux célébrations modernes du Mardi Gras et retardait même ses activités guerrières. Les esclaves bénéficiaient de libertés temporaires et les restrictions morales étaient assouplies. Les Saturnales se sont poursuivies jusqu'aux troisième et quatrième siècles de notre ère.

Dongzhi

Les Européens de l'Antiquité ne sont pas les seuls à avoir célébré cet événement annuel. Le festival du solstice d'hiver de Dongzhi trouve ses racines dans la culture chinoise ancienne. Le nom se traduit approximativement par "extrémité de l'hiver".

Les Chinois pensaient qu'il s'agissait de l'apogée du yin (selon la théorie de la médecine chinoise). Le yin représente l'obscurité, le froid et l'immobilité, d'où le jour le plus long de l'hiver.

Dongzhi marque le retour du yang et la lente remontée de la lumière et de la chaleur. Dans certaines cultures d'Asie de l'Est, on mange généralement des boulettes pour fêter l'événement.

