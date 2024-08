Solingen: Scholz déclare un renforcement rapide des réglementations sur les armes à feu - Rencontre avec Merz

À Solingen, Scholz a déclaré que le renforcement imminent des réglementations sur les armes à feu, en se concentrant spécifiquement sur les couteaux, englobe également d'autres questions connexes qui nécessitent une réglementation. Il a insisté : "Cela se fera rapidement et Surely."

Scholz a déposé une rose blanche en hommage aux trois victimes de la veille. Il a été choqué par l'incident, qui est en cours d'enquête avec un Syrien de 26 ans en détention. "Nous devons travailler à prévenir de tels événements dans notre pays", a déclaré Scholz.

Précédemment, le FDP dans la coalition du trafic d Licht avait exprimé des réserves quant à une proposition d'extension des restrictions sur les couteaux. Cependant, suite à l'incident de Solingen, le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann (FDP) a annoncé des discussions sur cette question.

En réponse aux préoccupations concernant les expulsions, Scholz a déclaré : "Nous devons nous assurer que les individus qui ne peuvent pas et ne doivent pas résider en Allemagne soient également expulsés et renvoyés chez eux". Des mesures appropriées doivent être prises pour évaluer "le rôle éventuel du gouvernement dans la contribution à une augmentation de ces nombres, éventuellement par le biais de mesures législatives".

Une réunion sur la politique des réfugiés entre Scholz et le président de la CDU Merz est prévue mardi matin à la Chancellerie de Berlin. Initialement prévue, les discussions seront probablement éclipsées par la controverse sur l'asile renouvelée, selon "Handelsblatt".

Dimanche, Merz a appelé Scholz dans une lettre ouverte à modifier la politique migratoire. Outre d'autres recommandations, il a plaidé pour un interdiction complète d'admission des individus de Syrie et d'Afghanistan.

Scholz considère de telles propositions comme inconstitutionnelles, a précisé son porte-parole Steffen Hebestreit. "De telles actions violeraient la Loi fondamentale et présumerait également des réglementations sur les droits de l'homme de l'UE", a-t-il déclaré.

Après l'attaque, le chef du parti des Verts Omid Nouripour a également plaidé pour des expulsions rapides des criminels demandeurs d'asile. "Les criminels et les terroristes n'ont pas leur place dans ce pays", a-t-il déclaré. La chef de file de l'AfD Alice Weidel a commenté que la coalition du trafic d'Licht et l'Union sont "confrontées aux décombres de leur politique d'immigration de masse non contrôlée".

Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst (CDU) a annoncé une enquête approfondie sur l'incident. En ce qui concerne l'expulsion incomplète de l'auteur présumé, il a déclaré : "Si des erreurs ont été commises, elles doivent être identifiées et reconnues". Les autorités font face à de nombreux défis même pour expulser des individus "seulement en Europe".

Samedi, la milice jihadiste Islamic State (IS) a revendiqué la responsabilité de l'incident. Dimanche soir, IS aurait diffusé une vidéo présumée d'aveu, montrant un homme masqué tenant une arme blanche. Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Herbert Reul (CDU) a appelé à la prudence dans l'analyse de la vidéo.

Dans le débat animé, Scholz a exhorté la société à rester unie. "Nous ne permettrons pas à cette unité d'être brisée par des criminels malveillants, mais nous les poursuivrons sans relâche et avec détermination", a-t-il déclaré. De manière similaire, le président fédéral Frank-Walter Steinmeier s'était déjà exprimé.

Des préoccupations concernant la possibilité pour le segment d'extrême droite du spectre politique de tirer parti de l'incident de Solingen dans les élections

Lire aussi: