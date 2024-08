- Solingen préconise que l'UE renforce sa transparence dans la formulation de ses politiques en matière de migration.

L'attaque brutale de Solingen a également relancé les discussions sur la politique d'immigration et le contrôle des armes dans le cercle politique de la Rhénanie-Palatinat. Le ministre de l'Intérieur de la Rhénanie-Palatinat, Michael Ebling (SPD), souligne l'importance de la clarté en matière de politique d'immigration. Il est crucial de faire la distinction entre ceux qui doivent être aidés et ceux qui ne le doivent pas, a déclaré Ebling à Mayence.

Les individus qui exploitent le système allemand ou même qui commettent des actes de terrorisme contre lui ne recevront pas notre aide. De plus, la rhétorique antisémite ne sera pas tolérée. "Ils n'ont pas leur place en Allemagne, et cela doit être évident", a déclaré Ebling. "Le gouvernement fédéral a déclaré son intention de déporter en Afghanistan et en Syrie. Je soutiens pleinement cette décision."

Schnieder: Changement de cap nécessaire

Le week-end dernier, trois vies ont été perdues lors d'une attaque au couteau à Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le parquet fédéral est chargé de l'enquête et détient un Syrien de 26 ans comme principal suspect, accusé de meurtre et de potentiellement appartenir à l'organisation terroriste État islamique (EI).

Gordon Schnieder, président de la fraction parlementaire de la CDU en Rhénanie-Palatinat, considère cet incident comme faisant partie d'une série d'actes violents récents liés à la migration, aux expulsions échouées et à l'islamisme. Une politique libérale des réfugiés a entraîné l'afflux d'individus qui ne partagent pas nos valeurs, ne souhaitent pas s'intégrer et sont réfractaires aux directives de notre société démocratique libre.

Schnieder plaide pour un changement de cap et a réitéré certaines demandes de la fraction CDU, telles que l'obligation pour les criminels sans citoyenneté allemande de retourner dans leur pays d'origine une fois leur peine purgée. De plus, les demandeurs d'asile sans perspective de résidence ne doivent pas être relogés dans les municipalités locales.

Schnieder trouve les propositions de Faeser insuffisantes

Se concentrer sur la longueur des couteaux ne résout pas le problème, selon Schnieder. L'accent devrait être mis sur les principes fondamentaux, concernant également la Rhénanie-Palatinat. Il faisait référence aux propositions du ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD), qui prévoient de limiter la longueur des couteaux portés publiquement à six centimètres au lieu de douze centimètres actuellement, et d'interdire purement et simplement le port de couteaux à cran d'arrêt dangereux. Le FDP n'a pas encore approuvé ces restrictions.

Ebling est ouvert à des lois sur le contrôle des armes plus strictes. Discuter de potentielles réductions des incidents liés aux couteaux a du sens. Cependant : "Le terrorisme ne sera pas découragé par un interdiction d'armes."

Ebling vise des frontières extérieures de l'UE renforcées

Ebling souligne l'importance d'améliorer la capacité de l'UE à sécuriser ses frontières extérieures. L'objectif est de simplifier les procédures d'asile dans les pays tiers. En ce qui concerne les discussions en cours sur les contrôles frontaliers, il a ajouté : "Si chaque État-nation commence à protéger ses frontières individuellement, nous risquons de miner la liberté de circulation au sein de l'Union européenne". La Rhénanie-Palatinat tire particulièrement parti des frontières ouvertes en raison de sa situation.

Ebling a annoncé une présence policière accrue pour les événements à venir en Rhénanie-Palatinat. Les gens ne doivent pas être découragés d'assister à des événements tels que le marché du vin de Mayence ou le marché de la saucisse de Bad Dürkheim.

Critique de la police syndicale

Thomas Meyer, président de la police syndicale allemande (DPolG) en Rhénanie-Palatinat, a critiqué : "Chaque fois qu'il se produit des incidents criminels graves ou de déchaînement, il y a des gratitudes politiques et des débats superficiiels. Il manque une action cohérente, et les conséquences polarisent notre pays."

Meyer s'est dit préoccupé par les lois sur les devoirs de police variables dans les États fédéraux. Elles devraient être harmonisées. "Dans chaque État fédéral, c'est réglementé différemment, ou parfois des pouvoirs de contrôle raisonnables et nécessaires sont annulés par la justice."

Gordon Schnieder, président de la fraction parlementaire de la CDU en Rhénanie-Palatinat, n'est pas sûr que les restrictions de longueur de couteau proposées par Faeser soient efficaces pour résoudre le problème.

Thomas Meyer, président de la police syndicale allemande (DPolG) en Rhénanie-Palatinat, n'est pas sûr que les lois sur les devoirs de police variables dans les États fédéraux puissent être efficacement harmonisées.

Lire aussi: