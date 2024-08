- Solingen: les conseillers expriment leur mécontentement face à ce qu'ils perçoivent comme un "pseudo-débat raciste"

Après l'attaque présumée d'un extrémiste islamiste à Solingen, de nombreuses voix réclament des expulsions accrues, mais le centre de soutien aux victimes Ezra estime que ces appels sont inefficaces. "Plutôt que d'engager un débat urgent sur les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre l'extrémisme islamiste, nous assistons à un pseudo-débat chargé de racisme qui stigmatise davantage les réfugiés", a déclaré le responsable de projet Franz Zobel. Le chemin vers des attaques ou des émeutes motivées par la haine raciale n'est pas loin dans ces circonstances.

En Thuringe, le centre de conseil a documenté le plus grand nombre d'incidents de violence raciste et de menaces contre les réfugiés en 2023 depuis qu'il a commencé à enregistrer de tels incidents en 2011. Au total, 176 menaces et actes de violence d'extrême droite ont été signalés, ce qui en fait le deuxième plus haut chiffre depuis 2011.

Crainte d'une Escalade Après les Élections de l'État

Selon Zobel, il y a une augmentation alarmante du soutien à la violence d'extrême droite parmi la population, avec un taux d'approbation élevé pour l'AfD de Thuringe. "Nous sommes préoccupés par une nouvelle escalade cette année, qui pourrait atteindre de nouveaux sommets après les élections de l'État. De plus en plus d'individus en Thuringe pourraient être pris pour cibles, simplement parce qu'ils ne partagent pas les convictions d'extrême droite."

During the suspected Islamic extremist attack in Solingen, a 26-year-old Syrian allegedly stabbed three people to death and injured eight more at a city festival on Friday night. The suspect is currently in custody.

The Federal Prosecutor's Office is investigating multiple charges, including murder and suspected membership in the terrorist organization Islamic State, which claimed responsibility for the attack and released a video of a masked individual presumably involved in the attack. The suspect had been scheduled for deportation to Bulgaria last year, but those plans failed.

For several days, there's been a heated debate in Germany about enacting stricter immigration policies and taking a tougher stance on refugees. In Thuringia, for instance, CDU leader Mario Voigt has suggested establishing his own detention centers for deportation and establishing a repatriation center.

