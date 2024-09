- Solingen exprime son chagrin - Steinmeier s'engage avec la famille

Président Frank-Walter Steinmeier s'est rendu à Solingen, une ville de la région de Bergisch, pour une cérémonie commémorative en l'honneur des victimes d'une attaque au couteau. Il a été accueilli par le chef de région Hendrik Wüst (CDU), son adjoint Mona Neubaur (Les Verts) et le maire Tim Kurzbach (SPD). Avant la cérémonie, Steinmeier avait prévu de discuter en privé avec les proches de l'assaillant présumé, qui a coûté la vie à trois personnes et en a blessé huit autres, dans un cadre confidentiel. Par la suite, Steinmeier devait prononcer un discours à la salle de théâtre et de concert de la ville. La présidente du Parlement allemand Bärbel Bas, le chancelier Olaf Scholz et la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (tous deux du SPD) sont attendus à l'événement commématif. Après la cérémonie, il y aura un moment de silence marqué par une dépôt de gerbes sur le lieu du crime au centre-ville.

Le 23 août, l'assaillant a poignardé trois festivaliers à Solingen, laissant huit autres personnes blessées. Un Syrien de 26 ans, réfugié qui est arrivé en Allemagne via la Bulgarie, est tenu responsable de l'attaque. Les autorités l'interrogent actuellement pour meurtre et son éventuelle implication dans l'organisation terroriste État islamique (EI). Sa déportation prévue en Bulgarie, initialement prévue en 2023, n'a pas eu lieu.

À la fin de la cérémonie commémorative, Steinmeier et les autres dignitaires déposeront des gerbes sur le lieu du crime en silence. Compte tenu de l'enquête en cours, il a été décidé que les funérailles des victimes seraient célébrées en privé et discrètement.

