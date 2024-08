- Soldat jugé pour une série d'homicides, qui rappelle le système de justice militaire.

Organisant une série de meurtres, le soldat aurait agi comme une stratégie militaire. Objectif principal : tromper le nouveau conjoint et le meilleur ami de son épouse. Objectif secondaire : éliminer les parents du nouveau conjoint. Dans les baraquements, il a préparé ses armes, s'est armé de cocktails Molotov et d'une bombe fumigène. La nuit, il a infiltré les domiciles des victimes, les exécutant une par une, comme dans une attaque porte-à-porte. Quatre vies ont été perdues. Tel est le début choquant du procès au tribunal régional de Verden, où le procureur accuse un ressortissant allemand d'avoir commis des homicides pour des raisons égoïstes.

L'accusé reste silencieux

La tête haute, l'accusé entre dans la salle des fêtes de Verden, transformée en tribunal. Ses cheveux soigneusement coiffés, il fait face aux caméras sans aucun remords. À l'arrivée des juges, il se met au garde-à-vous. Lorsqu'on lui demande ses coordonnées, il répond simplement "Correct" sans dire un mot des accusations portées contre lui.

Le premier jour du procès, seul le procureur inonde la cour de l'acte d'accusation, une version concise des 50 pages et plus. Pendant dix minutes, il raconte les actions supposées du parachutiste. Il parle de "complications conjugales" dues à l'absence et aux obligations militaires de l'accusé. Il a perçu ceux dans le cercle de son épouse comme la cause de l'échec de son mariage : la meilleure amie de son épouse, son nouveau conjoint et leurs parents. Il a cherché à se venger d'eux et a voulu les empêcher d'avoir des contacts avec son fils.

Meurtre basé sur le désir possessif - le partenaire comme véritable victime

Ce que les experts appellent "féminicide par substitution", le meurtrier punit son partenaire en tuant ceux qui lui sont proches, explique Johanna Wiest, refuge pour les violences conjugales et sexuelles à Terre de Femmes. La femme est la véritable victime, mais elle doit subir l'épreuve. "Les féminicides par substitution sont une forme particulièrement perverse de violence psychologique contre l'ex-conjoint." En général, il y a des allégations de possession basées sur une vision patriarcale. "La rupture est vécue par le meurtrier comme une perte de contrôle, à laquelle il répond par la forme la plus drastique de contrôle et de pouvoir : l'annihilation d'une ou plusieurs vies."

Selon les statistiques de l'Office fédéral de police criminelle, 155 femmes sont tombées victimes de leur partenaire ou ex-partenaire en Allemagne l'an dernier. Il n'y a pas de chiffres pour les féminicides par substitution, car aucun données n'est collectée à ce sujet. Il n'y a que les résultats de projets de recherche financés par l'Union européenne : selon le rapport comparatif FEM-UNITED, dans 12 % des féminicides enregistrés en Allemagne, d'autres personnes ont également été tuées, comme des enfants ou des nouveaux partenaires.

Agissant comme une opération porte-à-porte : le soldat croyait pouvoir surprendre les victimes endormies

Comme le procureur l'a noté, le parachutiste entraîné par les forces armées s'est préparé comme une opération pour cette mission. Il a fabriqué des cocktails Molotov à partir de quatre bouteilles de champagne et d'essence, et s'est équipé d'un pistolet semi-automatique, d'un fusil automatique, de munitions et d'une barre de fer. Il est ensuite parti pour surprendre ses victimes endormies.

Selon l'acte d'accusation, le défendant de 32 ans à l'époque a d'abord infiltré une maison individuelle à Scheeßel, le domicile partagé par le nouveau conjoint de son épouse, son fils de six ans et ses parents. Là, il aurait assassiné la mère de 55 ans avec deux coups de feu à l'arrière de la tête. Le fils de 30 ans, réveillé par le bruit, a tenté de s'enfuir, mais l'accusé aurait mis fin à sa vie avec plus de dix coups de feu.

Il s'est ensuite rendu au domicile de la meilleure amie de son épouse dans la municipalité voisine de Bothel. Selon le procureur, il a forcé la fenêtre de la salle de bain avec une barre de fer et a tiré cinq coups de feu au hasard. La mère de 33 ans s'est ruée dans la chambre de sa fille de trois ans, tentant de protéger l'enfant endormie tout en essayant de dissuader le soldat de son plan - en vain. L'accusé aurait exécuté la mère et son enfant avec 14 coups de feu à courte distance.

L'accusé encourt une peine de prison importante

Après la tuerie, l'accusé se serait rendu à un lac à Rotenburg an der Wümme, où il et son épouse s'étaient rencontrés. Il aurait jeté ses armes et bu quatre bouteilles de bière. Plus tard, il s'est rendu aux baraquements de Rotenburg.

Depuis le début, il est clair que l'accusé encourt une peine de prison longue. Le juge président laisse déjà entendre la possibilité de circonstances spéciales entourant la culpabilité. Le procureur considère également l'application de la détention préventive, qui prolongerait l'incarcération du suspect même après qu'il ait purgé sa peine. Le procès se termine en 35 jours, avec un verdict attendu pour la fin mars.

L'avocat de la défense argue que les actions du soldat ont été motivées par un désespoir extrême et d'autres problèmes personnels, et non pas uniquement par la vengeance.

Même en prétendant son innocence, les actions de l'accusé, y compris la planification méticuleuse et l'exécution des meurtres, ont été qualifiées d'autres formes de violence domestique, au-delà du simple homicide.

Lire aussi: