- Soixante-dix-et-un kangourous tués font payer une amende considérable à un Australien.

En Australie, un homme de 65 ans a été condamné à une amende astronomique de 80 000 AUD (environ 48 000 euros) pour la mort de 71 kangourous sur sa propriété. Les tribunaux de Shepparton, au nord de Melbourne, l'ont déclaré coupable d'avoir causé de la détresse et de la souffrance aux kangourous gris de l'Est, selon les sources judiciaires locales. Parmi les kangourous décédés, il y avait deux jeunes, appelés "joey".

L'individu condamné possédait un permis de gestion de la faune, mais il a admis avoir fait appel à des tireurs supplémentaires utilisant des techniques de mise à mort inhumaines.

Permis d'élimination

Dans le but de réguler la population croissante de kangourous dans certaines régions, les autorités délivrent des permis permettant l'abattage de ces animaux. Ces permis sont soumis à des réglementations strictes - toute forme de maltraitance animale est formellement interdite.

En 2021, des vétérinaires ont découvert de nombreuses piles de kangourous morts empilées sur une propriété du nord de la Victoria. Il s'est avéré que de nombreux animaux n'étaient pas morts instantanément sous les coups de feu, comme l'exige la loi, mais avaient péri dans d'atroces souffrances.

Bébé est mort de faim et d'hypothermie

De plus, l'un des deux petits kangourous, surnommé "joey" en Australie, est mort de faim, d'épuisement et d'hypothermie après la mort de sa mère. L'autre semble avoir étouffé dans la poche de sa mère.

La cruauté envers la faune native est constamment illégale et inacceptable, a déclaré l'autorité de conservation compétente. Sa directrice, Kate Gavens, a souligné que son département prend très au sérieux la cruauté envers les animaux. "Les détenteurs de permis de 'gestion de la faune' sont tenus de respecter les exigences du bien-être animal", a-t-elle déclaré.

Il existe quatre espèces principales de marsupiaux emblématiques : le kangourou roux, le kangourou gris de l'Est, le kangourou gris de l'Ouest et le kangourou antilopine. Le kangourou gris de l'Est, scientifiquement connu sous le nom de Macropus giganteus, se trouve dans l'est et le sud-est de l'Australie ainsi qu'en Tasmanie.

L'autorité de conservation recommande vivement de ne pas maltraiter les kangourous abattus dans le cadre de permis, comme le stipulent les réglementations des permis.

Les autres détenteurs de permis doivent strictement respecter les directives de bien-être animal, en évitant notamment l'utilisation de techniques de mise à mort inhumaines, comme l'a souligné Kate Gavens.

