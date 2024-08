Apparition sur place du Chancelier - Soirée de saut de sang et de saucisses: Scholz explore la région de la Ruhr

Le chancelier allemand Olaf Scholz est prévu pour visiter la région de la Ruhr le lundi. Son itinéraire inclut des arrêts à l'usine chimique de Marl, au site ancien d'Opel à Bochum et à Castrop-Rauxel, comme rapporté par le bureau de presse.

Le principal objectif de ce voyage dans la région industrielle maintenant sans charbon, qui a officiellement mis fin à l'exploitation du charbon à la fin de 2018, est la transformation. À Bochum, Scholz visitera le "Quartier de l'innovation Mark 51°7" sur le site ancien d'Opel, considéré comme l'un des projets de régénération les plus réussis de la région, une "histoire de succès qui résonne au-delà de Bochum", comme l'a déclaré un représentant de la ville.

Les invitations pour la visite ont été étendues par diverses personnes, notamment le maire de Bochum, Thomas Eiskirch (SPD), et l'ancien ministre de l'économie de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Garrelt Duin, qui dirige l'Association régionale de la Ruhr depuis le printemps.

Reconversion majeure à l'ancienne usine Opel

À la fin de 2014, la production avait cessé sur le site de Bochum, entraînant la perte d'environ 2 500 emplois. Aujourd'hui, l'ancien siège d'Opel se dresse fièrement avec les lettres "O-Werk". La ville a investi des millions d'euros dans la rénovation et le développement du site de 70 hectares en collaboration avec l'État et avec la participation du constructeur automobile. Actuellement, environ 3 500 personnes y travaillent, et la ville prévoit d'y ajouter jusqu'à 10 000 emplois à l'avenir. Scholz devrait visiter un centre issu de l'Université Ruhr de Bochum, où sont présentées des avancées en matière de drones et de fabrication au laser. Une autre attraction est Volkswagen Infotainment GmbH, spécialisée dans le développement de logiciels et la connectivité des véhicules, et fournissant de nombreux véhicules VW.

La visite du chancelier commence à l'usine chimique de Marl, l'un des plus grands complexes chimiques d'Allemagne, s'étendant sur plus de six kilomètres carrés et offrant des emplois à environ 10 000 personnes. Des arrêts sont prévus à une installation de photosynthèse artificielle en développement par Evonik en partenariat avec Siemens, comme l'a confirmé un porte-parole d'Evonik.

Transformation avec des ressources limitées

En soirée, Scholz se rendra à Castrop-Rauxel, où le maire SPD Rajko Kravanja prévoit d'aborder les défis auxquels est confrontée la région économiquement désavantagée, ainsi que l'entrée obligatoire dans le Golden Book. Kravanja souligne que sa ville sert de "symbole de transformation pour les autres avec des budgets chroniquement vides". Il met en évidence la nécessité d'augmenter les places en garderie et les écoles secondaires pour promouvoir la cohésion, craignant que la ville ne soit actuellement "débordée".

Détente avec un barbecue

Après une longue journée d'activités, le chancelier se détendra dans un jardin communautaire à Castrop-Rauxel, qui a remporté une médaille d'or à la compétition d'État en 2021, selon la ville. Scholz est prévu pour discuter avec les jardiniers. Après la réunion, un barbecue commun est prévu, comme annoncé.

