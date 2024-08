Soirée à Kiev: deuxième dialogue de paix dans les régions du Sud

19:52 Russie construit de nouveaux ponts pontonniers dans la région de KurskLa Russie a établi de nouveaux ponts pontonniers dans la région de Kursk après que l'Ukraine a détruit plusieurs ponts dans la région. Des images satellite montrent que les forces russes installent un pont de fortune en travers de la rivière Seim près d'un pont démoli. Malgré cela, l'Ukraine tente de saboter ces passages russes à l'aide d'artillerie de longue portée.

19:17 Zelensky sur le point de présenter son plan de paix à Biden, Trump et HarrisLe président ukrainien Volodymyr Zelensky prévoit de présenter son plan pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne aux anciens présidents américains Joe Biden et Donald Trump, ainsi qu'à Kamala Harris en septembre. Zelensky a clarifié que l'offensive de Kursk était un élément crucial de cette stratégie. Outre les aspects militaires, le plan couvre également des initiatives diplomatiques et économiques.

18:44 L'Ukraine tient la comptabilité de 136 000 crimes de guerre commis par la RussieLes forces de l'ordre ukrainiennes surveillent un décompte de 136 000 crimes de guerre commis par les agresseurs russes depuis le début de l'invasion à grande échelle en 2022. Le bureau du procureur ukrainien a examiné 660 suspects, avec 126 condamnations, selon les autorités ukrainiennes. Cependant, les chiffres peuvent être incomplets en raison des territoires inaccessibles sous le contrôle russe.

18:20 La Russie enquête sur des journalistes de Deutsche WelleLe service de sécurité russe (FSB) enquête sur un journaliste de Deutsche Welle et un autre reporter ukrainien, les accusant d'être entrés illégalement dans la région de Kursk en Russie, selon le FSB. Nick Connolly, un employé du diffuseur allemand Deutsche Welle, et Natalia Nagornaya, une journaliste ukrainienne de l'émetteur 1+1, sont apparemment en train de couvrir des zones contrôlées par l'Ukraine dans la région de Kursk.

17:51 Zelensky estime que l'Ukraine peut produire 1,5 à 2 millions de dronesLe président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que l'Ukraine peut produire entre 1,5 et 2 millions de drones en 2022, mais manque de fonds, selon Zelensky. Zelensky conclut que la guerre ne peut être terminée que par le dialogue. Le gouvernement ukrainien doit renforcer sa position avant de participer à la conférence prévue cette année, selon Zelensky.

17:25 Grossi très préoccupé par la situation à la centrale nucléaire de KurskGrossi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), considère la proximité des combats entre l'Ukraine et la Russie de la centrale nucléaire de Kursk comme étant extrêmement sérieuse après avoir visité la région. Il souligne que la situation est très préoccupante lorsqu'une centrale nucléaire est située près d'une ligne de front ou d'une zone militaire. Grossi ajoute que la situation urgente nécessite de la prudence dans la planification des opérations militaires, mais la centrale nucléaire fonctionne actuellement dans des conditions "presque normales".

16:51 Syrskyj : la Russie envoie 30 000 soldats dans la région de KurskLe chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrskyj, pense que l'objectif de l'opération ukrainienne dans la région de Kursk est de détourner les troupes russes d'autres secteurs, principalement des régions de Donetsk. Syrskyj révèle que la Russie a déployé 30 000 soldats dans la région de Kursk, le nombre de soldats augmentant. Ainsi, la Russie a réduit sa présence dans le sud de l'Ukraine, selon Syrskyj. Cependant, les combats restent intenses dans la région cible de Pokrovsk. Moscou concentre ses troupes les plus puissantes dans cette région, selon Syrskyj.

16:25 Attaque de roquette russe tue une personne dans la région de KharkivDes attaques de roquettes russes sur la ville de Bohoduchiw, dans la région de Kharkiv, ont fait un mort et six blessés, selon les informations obtenues par le bureau du procureur général ukrainien. La roquette a touché un arrêt de bus, tuant une femme de 71 ans et causant des dommages à des installations industrielles et résidentielles, ainsi qu'à de nombreux véhicules.

15:57 Shmyhal prévoit un déficit budgétaire de milliards de dollars pour l'UkraineLe Premier ministre Denys Shmyhal prévoit que l'Ukraine aura besoin de 15 milliards de dollars supplémentaires pour combler son déficit budgétaire en 2025. Selon Reuters, il estime que le déficit budgétaire pour l'année prochaine sera de 35 milliards de dollars, prévoyant de couvrir 20 milliards de dollars. Le gouvernement ukrainien prévoit un déficit d'environ 38 milliards de dollars pour 2024. Shmyhal suggère que le gouvernement entend renforcer les impôts et augmenter l'emprunt sur le marché de la dette domestique pourgather des fonds supplémentaires pour le conflit contre la Russie. Le Parlement devrait discuter de ces propositions en septembre.

15:32 Ukraine Cherche des Méthodes de Défense AlternativesL'Ukraine subit sa plus grande attaque de bombes et de roquettes par l'armée russe depuis le début du conflit. Ces attaques persistent sans relâche, même la nuit. En réponse, l'Ukraine examine actuellement diverses méthodes pour se protéger des attaques russes, en plus de l'aide militaire des nations occidentales.

15:11 Zelensky Annonce avec Succès le Test d'une Fusée Balistique UkrainienneLe président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce que le pays a réussi à tester sa première fusée balistique fabriquée localement. Il s'exclame : "La première fusée balistique ukrainienne a été testée avec succès", louant l'industrie de la défense du pays. Cependant, Zelensky ne divulgue aucun détail supplémentaire sur la fusée.

14:45 Ryabkov Accuse les États-Unis d'Être Impliqués dans l'Incursion UkrainienneLe ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, accuse les États-Unis d'être impliqués dans l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk. Il suggère que la réponse de la Russie à cet incident pourrait être plus sévère, selon les agences de presse russes RIA et TASS. Cependant, il ne fournit aucune preuve concrète ou détail pour étayer ses allégations concernant l'implication des États-Unis. La Maison Blanche nie ces allégations, affirmant qu'elle n'était pas au courant de l'incursion ukrainienne surprise dans la région de Kursk le 6 août.

14:19 Zelensky Attribue l'Interception Réussie de Missiles Russes aux Avions F-16Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que les avions de chasse F-16 ont déjà prouvé leur efficacité dans l'interception de missiles russes lors d'une importante attaque. "Durante cette importante attaque de missiles, nous avons réussi à en abattre certains, avec l'aide des F-16", reveals Zelensky. Il a été rapporté que les avions ont été utilisés pour repousser l'attaque aérienne dévastatrice du lundi. Les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Belgique ont promis collectivement de fournir plus de 60 de ces avions de chasse américains à l'Ukraine.

13:59 Avertissement d'Urgence Près d'une Centrale Nucléaire Russe à KurskDes sirènes indiquant une menace aérienne ont retenti brièvement dans la ville russe de Kursk, située dans la région de Kursk. Selon un reporter de Reuters, les sirènes ont averti d'un potentiel danger provenant d'un missile. La centrale nucléaire de Kursk, sous surveillance par le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique Rafael Grossi, est située à Kursk.

13:44 L'Armée Russe Répare la Capture d'un autre Village Près de PokrovskLe ministère russe de la Défense annonce que les troupes russes ont pris le contrôle d'un autre village près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Le ministère a annoncé sur Telegram que les troupes russes avaient pris le village d'Orlowka dans la région de Donetsk, le nom russe du village ukrainien d'Orliwka. Despite les hostilités continues entre les forces ukrainiennes et l'armée russe dans la région russe de Kursk, la Russie poursuit son offensive dans la région de Donetsk, annonçant régulièrement la prise de nouveaux villages. Pokrovsk, un important hub logistique, reste un point focal.

13:21 Lavrov Met en Garde Contre les Conséquences du Chantage OccidentalLe ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, critique l'appel de l'Ukraine à ses alliés pour utiliser les armes offertes par l'Occident pour envahir la Russie comme une forme d'intimidation. Il met en garde que c'est dangereux pour les puissances nucléaires occidentales de "jouer avec le feu". Il ne fournit pas plus de détails. La politique nucléaire de la Russie inclut l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

13:04 Syrskyj Répare la Progression des Troupes Ukrainiennes dans la Région de Kursk; Situation Tendue à PokrovskLe chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrskyj, rapporte que les troupes ukrainiennes continuent de progresser dans la région russe de Kursk. Cependant, les soldats russes se dirigent également vers la ville de Pokrovsk dans la région ukrainienne de Donetsk, où la situation est généralement difficile.

12:42 Munz Anticipe des Attaques Renforcées sur l'UkraineSuite aux attaques de drones des dernières semaines, la Russie intensifie maintenant ses attaques de roquettes sur l'Ukraine, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Alors que l'automne approche, ainsi que la saison de chauffage, la Russie pourrait chercher à augmenter la pression sur l'Ukraine.

12:33 Les Troupes Ukrainiennes Répare la Capture de 594 Soldats Russes dans la Région de KurskSelon le commandant en chef des forces armées, Olexander Syrskyj, l'Ukraine a prétendument capturé 594 soldats russes dans l'oblast de Kursk. C'est la première fois qu'il reveals de tels chiffres. Plus tôt dans la semaine, il a été rapporté que le "Washington Post" avait identifié au moins 247 prisonniers de guerre russes grâce à une analyse de photos et de vidéos.

12:09 Les Pannes de courant et les Limitations Persisteront Pendant plusieurs Jours SupplémentairesSuite à la plus grande attaque de l'Ukraine par la Russie depuis le début du conflit, la population est appelée à subir des mesures strictes pendant un certain temps. Les pannes de courant et les "restrictions énergétiques extrêmes" pourraient persister pendant une semaine à deux semaines supplémentaires, selon Ivan Plachkov, président de l'alliance énergétique ukrainienne, à la chaîne de télévision Kyiv24. Plachkov déclare que l'importante attaque russe du lundi était "l'une des plus importantes attaques contre l'infrastructure énergétique" visant à provoquer "une panne de courant généralisée dans le système énergétique".

11:46 Roth: La Russie prévoit d'instiguer un flux de réfugiés vers l'UE en utilisant une vague d'assautsSelon l'évaluation de l'expert en politique étrangère du SPD, Michael Roth, la Russie cherche à déclencher un raz-de-marée de réfugiés vers l'Europe en intensifiant ses attaques contre les installations d'approvisionnement ukrainiennes. La séquence d'attaques marque le «début d'une nouvelle campagne de destruction contre l'infrastructure énergétique ukrainienne», déclare le président du Comité des Affaires étrangères au portail Politico. «D'une part, la production d'armes ukrainiennes doit être perturbée, d'autre part, les conditions de vie des gens en Ukraine doivent être rendues intenables afin de déclencher de nouvelles vagues de réfugiés vers l'UE.» De plus, Roth affirme que les dommages sont si importants qu'une réparation rapide est peu concevable. Roth plaide en faveur d'une aide pour l'hiver difficile à venir - comme des générateurs de secours - ainsi que pour une autorisation des États-Unis pour le déploiement d'armes à longue portée contre les aérodromes d'où décollent les bombardiers russes.

11:21 Le garde-frontière ukrainien : Pas de mouvements militaires notables en BiélorussieLe service de garde-frontière ukrainien signale qu'il n'observe aucun mouvement militaire distinctif en Biélorussie. Il n'y a aucun signe de soldats ou d'équipement près de la frontière, annonce le porte-parole du service de garde-frontière, Andrij Demtschenko, à la télévision ukrainienne. Cependant, il reste une menace substantielle pour l'Ukraine depuis la frontière avec la Biélorussie. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a récemment déclaré que la Biélorussie avait massé des troupes et de l'équipement en grand nombre à la frontière. La Biélorussie est un allié intime de la Russie.

10:56 Le gouverneur russe confirme les tentatives ukrainiennes de franchir la frontière à BelgorodLe gouverneur de la région de Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, déclare via Telegram que «des informations font état de tentatives de l'ennemi de franchir la frontière». Il confirme ainsi les rapports des canaux Telegram russes (voir l'entrée à 10:02). «Selon le ministère de la Défense russe, la situation à la frontière reste difficile mais maîtrisable», déclare Gladkow. «Veuillez rester calmes et ne vous fier qu'aux sources d'informations officielles.» Le gouverneur affirme qu'Ukraine a attaqué la région avec plus de 20 drones au cours des 24 dernières heures. Kyiv n'a pas encore commenté les incidents présumés.

10:50 Rapport : L'Ukraine crée de nouvelles brigades mécanisées pour se défendre contre l'agression russeSelon un rapport du portail ukrainien indépendant «MilitaryLand», l'Ukraine crée de nouvelles brigades mécanisées pour le combat défensif contre l'agression russe, qui pourraient être opérationnelles d'ici 2025. Le personnel est prévu pour être recruté parmi les Ukrainiens vivant à l'étranger et en partie formé là-bas. Une brigade mécanisée comprend généralement environ 2000 soldats et est équipée de matériel militaire lourd tel que des chars.

10:44 Le directeur général de l'AIEA inspecte la centrale nucléaire russe de KurskLe directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, s'est reportedly rendu à la centrale nucléaire de Kursk, dans la région frontalière russe du même nom, selon un rapport de l'agence de presse russe TASS. Grossi avait annoncé la veille qu'il superviserait personnellement l'inspection du site près de la ville de Kursk en raison de la situation pressante. Des milliers de soldats ukrainiens avaient envahi la région de Kursk dans une attaque surprise le 6 août. La Russie accuse l'Ukraine d'attaquer fréquemment la centrale. Le gouvernement ukrainien n'a pas encore commenté officiellement à ce sujet.

10:23 Le FSB engage des poursuites judiciaires contre un journaliste de Deutsche WelleLe service de sécurité russe FSB est censé avoir engagé des poursuites judiciaires contre deux journalistes étrangers. Ils sont accusés d'être entrés illégalement sur le territoire russe pour couvrir la région de Kursk après l'invasion ukrainienne. Reuters rapporte cela en se référant à l'agence de presse russe Interfax. Selon celle-ci, les journalistes sont un reporter de Deutsche Welle et un correspondant de la chaîne de télévision ukrainienne 1+1. Le FSB est censé avoir engagé des poursuites judiciaires contre au moins sept journalistes qui étaient censés avoir couvert la région de Kursk.

10:02 Les forces ukrainiennes tentent de pénétrer la frontière russe dans la région de BelgorodDes troupes ukrainiennes semblent tenter de franchir la frontière russe dans la région de Belgorod, selon des rapports de canaux Telegram russes cités par The Guardian. Le canal Telegram Mash rapporte qu'environ 500 soldats ukrainiens ont attaqué deux points de contrôle à Nechoteyewka et Shebekino, dans la région de Belgorod, et que des combats se déroulent aux deux endroits. La région de Belgorod borde la région russe de Kursk, où des troupes ukrainiennes ont capturé des territoires russes depuis début août.

09:21 «Tout ce qui se dirigeait vers Kyiv a été détruit»Les forces de défense aérienne ukrainiennes affirment avoir abattu cinq missiles russes et 60 drones. La Russie a lancé un total de 10 missiles et 81 drones, selon le canal Telegram de l'armée de l'air ukrainienne. Environ 15 drones et plusieurs missiles ont été interceptés près de Kyiv, selon le chef de l'administration militaire de la ville, Serhiy Popko. «Tout ce qui se dirigeait vers Kyiv a été détruit.» Dix drones étaient toujours dans l'espace aérien ukrainien à 9 h heure locale (8 h CEST). D'autres drones se sont écrasés. Trois missiles Kinzhal (Dague) et deux missiles Iskander n'ont pas pu être interceptés, selon le commandant de l'armée de l'air Mykola Oleschuk. Les chiffres du militaire ne sont pas entièrement vérifiables, mais ils donnent une idée générale de l'ampleur de l'attaque.

08:57 Raids nocturnes leave plusieurs morts - La Russie tire des missiles KinzhalLa Russie a lancé de lourdes frappes aériennes sur l'Ukraine pour la deuxième nuit consécutive, utilisant divers armes. Au moins quatre personnes ont été tuées, selon les premiers rapports des autorités ukrainiennes - deux en raison d'une frappe de missile sur un hôtel à Kryvyï Rih et deux autres en raison d'attaques de drones à Zaporijjia. L'armée de l'air ukrainienne rapporte que la Russie a utilisé des bombardiers à longue portée à partir desquels des missiles de croisière ont été lancés. Des missiles hypersoniques Kinzhal ont également été tirés.

08:33 Pékin prône un soutien plus large de sa proposition de paixLa Chine appelle à un soutien plus large de sa proposition de paix. Après des discussions diplomatiques avec l'Indonésie, le Brésil et l'Afrique du Sud, le représentant spécial de la Chine pour les affaires eurasiatiques, Li Hui, a déclaré que ces trois pays, représentant le Sud global, ont une influence significative dans la promotion de la paix dans le monde. Ils ont maintenu des communications avec à la fois l'Ukraine et la Russie et sont engagés à résoudre le conflit par le dialogue et les négociations, a déclaré Li. La Chine et le Brésil ont publié un plan de paix conjoint plus tôt cette année, qui appelle à une conférence de paix impliquant toutes les parties et à l'absence de toute expansion sur le champ de bataille. La Chine et la Russie n'ont pas assisté à une conférence de paix en Suisse en juin. La Russie n'était pas invitée, et la Chine a décidé de ne pas y participer.

08:05 Commandant russe : Deux localités dans le Kursk "libérées"

Dans les combats en cours à Kursk, l'armée russe affirme avoir "libéré" deux autres localités. Selon l'agence de presse d'État russe TASS, le deputy head of the military-political main department of the Russian armed forces and the commander of the Chechen special unit Achmat, Major General Apti Alaudinow, a déclaré : "Je suis heureux de vous informer que l'unité d'Arbat a complètement nettoyé les localités de Nishnaya Parovaya et Nechayev aujourd'hui, et le 1427e régiment est en train de prendre le relais. Par conséquent, cette zone a également été nettoyée et mise sous contrôle." La situation sur la ligne de front n'a pas changé de manière significative aujourd'hui, a déclaré le général. "L'ennemi a subi de lourdes pertes aujourd'hui. Ils ont attaqué toute la journée et ont donc subi des pertes très lourdes." Ces allégations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) confirme que les images satellite de lundi ont montré que les forces ukrainiennes opéraient immédiatement à l'ouest de Nechayev.

07:37 Biden dénonce les dernières attaques russes comme "intolérable"Le président américain Joe Biden a dénoncé les dernières attaques russes de lundi comme "intolérables". "Je condamne fermement la guerre continuelle de la Russie contre l'Ukraine et ses efforts pour plonger le peuple ukrainien dans l'obscurité", a déclaré Biden. La Russie ne réussira jamais en Ukraine. Moscou cible "les artères" de l'Ukraine avec des attaques et essaie de "détruire les fournitures", a déclaré le ministère allemand des Affaires étrangères. Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy a condamné les attaques russes comme "cowardes".

07:05 ISW : Une invasion belarusienne de l'Ukraine est peu probableL'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) estime toujours qu'une invasion de l'Ukraine par les forces belarusiennes est peu probable. Le think tank américain cite un rapport récent de l'organisation d'information open source basée en Ukraine Frontline Insight et Rochan Consulting, qui suggère que les unités de combat belarusiennes fonctionnent généralement à seulement 30 à 40 % de leur force totale et nécessitent une mobilisation pour être pleinement armées. Aucune telle mobilisation n'a eu lieu. Il est plus probable que l'objectif actuel soit de distraire les forces ukrainiennes de leurs efforts ailleurs le long de la ligne de front, en soutenant ainsi les troupes russes. Le nombre actuel de forces russes en Biélorussie est également insuffisant pour lancer une invasion coordonnée à partir de la région frontalière de Gomel. De plus, une invasion belarusienne de l'Ukraine ou une implication militaire dans la guerre affaiblirait la capacité du dirigeant Alexander Lukashenko à défendre son régime. Le mécontentement interne pourrait augmenter considérablement. Les prochaines élections présidentielles sont prévues pour février 2025.

06:32 Gabbard soutient Trump : l ancienne candidate démocrate à la présidence appelle les États-Unis à "reculer de l'orée de la guerre"

L'ancienne candidate démocrate à la présidence et ancienne représentante au Congrès Tulsi Gabbard, qui s'est depuis éloignée de son parti, soutient le candidat républicain Donald Trump pour les élections de novembre. Elle a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider à revenir à la Maison Blanche, en déclarant que, en tant que président, Trump assurerait d'abord que les États-Unis "reculent de l'orée de la guerre" au Moyen-Orient et en Ukraine. Gabbard, une ancienne soldat de la Garde nationale, s'est présentée à l'investiture démocrate en 2020 mais n'avait peu de chances de succès et a finalement soutenu Joe Biden, qui a remporté l'élection pour les démocrates. La représentante de Hawaii a campagne pour une politique étrangère moins militarisée des États-Unis. Gabbard, maintenant 43 ans, a dû se défendre contre des allégations selon lesquelles sa campagne était soutenue par la Russie et visait à affaiblir les démocrates.

06:17 Biden salue la visite de Modi en Ukraine

Le président américain Joe Biden félicite le Premier ministre indien Narendra Modi pour ses conversations avec Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky concernant la paix et la stabilité en Ukraine. During his recent visit to Ukraine and Poland, Modi advocated for India's full backing in reviving tranquility in Ukraine. The White House acknowledges Biden's admiration for Modi's interactions with Ukraine and his trip to Poland. Warsaw is one of Kiev's close allies in Eastern Europe. The White House National Security Advisor, John Kirby, expresses approval towards any nation aligning with Zelensky's vision of a fair peace.

05:45 plusieurs explosions signalées à Kyiv

17:03 Témoins à Kyiv rapportent plusieurs explosions lors de l'attaque récente des drones sur la ville. Il n'y a pas encore de rapports de victimes. Les systèmes de défense aérienne de Kyiv ont surveillé le ciel toute la nuit, interceptant les missiles et les drones qui visaient la capitale, comme annoncé sur Telegram par l'administration militaire régionale.

05:03 Avions et drones russes ciblant l'Ukraine

L'armée ukrainienne affirme que des bombardiers et des drones russes se rapprochent de l'Ukraine. Les sources ukrainiennes affirment que des bombardiers Tu-95ms ont décollé de la base aérienne d'Engels dans le sud-ouest de la Russie. De plus, des drones d'attaque sont en route. Des alertes ont été émises dans plusieurs parties de l'Ukraine, selon les autorités locales.

04:04 Le nombre de morts suite à l'attaque de missiles russes à Kryvyi Rih augmente

Le nombre de morts à Kryvyi Rih suite à une attaque de missiles russes est passé à deux, selon les rapports ukrainiens. Les médias ukrainiens ont indiqué que jusqu'à cinq personnes pourraient être coincées sous les décombres, selon les administrations locales et municipales. L'administration de la ville attribue la frappe à un missile balistique plutôt qu'à une bombe classique. Cependant, aucune de ces informations n'a encore été vérifiée de manière indépendante.

02:04 Nouvelle attaque de drones sur Kyiv

Les sources ukrainiennes affirment qu'une nouvelle attaque de drones a eu lieu dans la région de Kyiv. L'administration militaire régionale de Kyiv a rapporté des mouvements de drones sur Telegram, alertant la population locale et déclenchant les systèmes de défense aérienne.

00:35 Attaque de missiles russes à Kryvyi Rih fait au moins une victime

Au moins une personne a perdu la vie dans une attaque de missiles russes sur un bâtiment d'infrastructure civile à Kryvyi Rih. Cinq autres personnes pourraient encore être coincées sous les décombres, selon les autorités locales. Le chef de l'administration militaire régionale de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, a confirmé quatre hospitalisations en raison de blessures. Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, a déclaré que le bâtiment avait été entirely réduit à néant via son post sur Telegram. Une fois de plus, ces rapports ne peuvent être confirmés de manière indépendante, et il n'y a pas encore de réponse du côté russe.

23:19 Zelensky menace de se venger contre la Russie pour les attaques aériennes

Le président Zelensky a promis de se venger contre la Russie suite aux attaques aériennes de cette semaine. Selon son discours nocturne, des actions militaires seront entreprises via les avions de chasse F-16 fournis par les nations occidentales. Aucun détail sur la vengeance prévue n'a été révélé.

22:03 Les États-Unis défendent l'Ukraine contre "les ténèbres"

Suite à la salve russe sur l'Ukraine, les États-Unis ont accusé la Russie de tentative de "plonger le peuple ukrainien dans les ténèbres" à l'approche de l'automne, selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Kirby a condamné les attaques aériennes de la Russie sur l'infrastructure ukrainienne, les qualifiant de "scandaleuses", et a condamné "la guerre continue de la Russie contre l'Ukraine".

21:20 Évacuations forcées ordonnées dans la région de Donetsk

En raison de l'avancée russe dans la région de Donetsk, les autorités ukrainiennes ont ordonné des évacuations obligatoires. Les conditions de sécurité ont empiré, entraînant l'évacuation de certains quartiers avec des enfants et leurs gardiens. Une liste de vingt-sept localités dans les régions de Kostyantynivka et Selydove a été publiée par le gouverneur de Donetsk, Vadym Filashkin, pour des évacuations obligatoires. Des évacuations ont été ordonnées plus tôt dans la région de Pokrovsk en raison de l'avancée des troupes russes.

