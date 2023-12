Sofia Shapatava déclare que "le tennis pourrait ne pas survivre" à la pandémie de coronavirus et lance une pétition pour demander une aide financière.

Shapatava n'a pas beaucoup de vue à apprécier pendant la fermeture de la maison de quatre chambres de ses parents à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Il n'y a pas de jardin ou de cour pour apaiser l'âme, juste une place de parking.

"Tout ce que l'on peut faire, c'est passer la tête par la fenêtre", a-t-elle déclaré à CNN Sport via Skype.

Plus la jeune femme de 31 ans est confinée, plus sa perspective change. Le temps passe à une vitesse d'escargot pour une joueuse de tennis qui ne peut pas jouer. Les journées lentes permettent aux questions de tourbillonner dans un esprit agité, l'anxiété et les doutes augmentant d'intensité chaque jour.

Le coronavirus a déjà considérablement affecté la numéro 375 mondiale et comme le tennis professionnel ne devrait pas reprendre avant le 7 juin au moins, sa situation financière ne fera qu'empirer.

Un membre de sa famille est décédé après avoir été infecté par le virus, ce qui a mis le monde en pause. Sa sœur, quant à elle, vit à New York, épicentre américain d'une pandémie qui a tué des milliers de personnes et fait déborder les morgues de la ville.

"Le cousin de ma mère a été infecté et il est décédé, ce qui a été une très mauvaise nouvelle pour nous", a-t-elle déclaré. "C'est très déprimant parce que je le connaissais depuis mon enfance. Je connais beaucoup de joueurs italiens qui sont à la maison depuis plus longtemps que moi et je pense que cela devient difficile pour eux aussi. C'est triste et c'est très bizarre, on se croirait dans un livre de science-fiction. Nous sommes tous très déprimés".

C'est la gravité de sa situation, et de celle d'autres joueurs moins bien classés, qui a poussé Shapatava à lancer une pétition en ligne pour demander à la Fédération internationale de tennis (ITF) d'aider financièrement les joueurs qui ont du mal à payer leurs factures. À l'heure où nous écrivons ces lignes, près de 2 000 personnes ont signé la pétition.

"C'est très dur et très effrayant", a déclaré Mme Shapatava qui, comme tous les joueurs professionnels, ne perçoit pas de salaire fixe.

Les joueurs de tennis ne sont pas des employés d'une organisation ou d'une instance dirigeante. Shapatava est payée lorsqu'elle joue. Ses vêtements et les cordages de sa raquette sont sponsorisés, mais il n'y a pas de récompense monétaire. Alors qu'il est habituel qu'un joueur soutienne son équipe d'entraîneurs, c'est le contraire pour Shapatava. Son entraîneur allemand l'aide financièrement.

"J'ai parlé à de nombreux joueurs et j'ai quelques amis qui ne savent pas comment payer leur loyer ce mois-ci. Une pétition est un moyen de se faire entendre. Je n'exige rien, j'essaie simplement d'attirer l'attention pour que l'ITF - et qui d'autre qu'elle - puisse nous soutenir.

"Nous payons des amendes pour tout, si nous faisons quelque chose sur le court ou si nous nous retirons d'un tournoi en retard, alors je pense que, d'une certaine manière, nous leur appartenons.

Mme Shapatava a commencé à réfléchir à une pétition lorsque le tennis professionnel a été suspendu le mois dernier, alors qu'elle s'apprêtait à entrer sur le court lors d'un tournoi à Olimpia, au Brésil. Les instances dirigeantes du sport n'ont pas parlé aux joueurs, dit-elle, et n'ont pas proposé de rembourser ceux qui luttent déjà pour faire face au coût astronomique de la participation à un sport mondial.

"Beaucoup de gens ont dépensé beaucoup d'argent pour venir et nous n'avons pas été payés", dit-elle. "Nous ne pouvons pas travailler. Nous ne pouvons pas jouer dans des clubs, ce qui est la principale source de revenus pour les joueurs de tennis à faible revenu, en dehors de la pratique du tennis et de l'entraînement.

L'ITF, qui se décrit comme une organisation à but non lucratif, a renvoyé CNN à un communiqué en ligne qui indique qu'à partir du 9 avril, elle a mis en œuvre une série de mesures pour préserver les emplois, notamment un plan de protection de l'emploi pour les employés et "l'utilisation de fonds" provenant des réserves de l'ITF. L'ITF étudie également diverses options pour soutenir les nations et les joueurs, et "fournira de plus amples informations lorsque nous aurons achevé ce processus".

En raison de la faiblesse des prix offerts lors des petits tournois et des frais de déplacement, les joueurs qui ne font pas partie du top 100 vivent souvent au jour le jour. Selon certains, un joueur devrait gagner environ 200 000 dollars par an pour vivre. Shapatava a gagné 354 725 dollars de prix au cours de sa carrière.

Elle participe principalement à l'ITF Women's World Tennis Tour, qui propose 500 tournois professionnels d'entrée et de milieu de gamme à cinq niveaux de prix : 15 000 $, 25 000 $, 60 000 $, 80 000 $ et 100 000 $. Rien que cette année, elle a joué à Las Vegas, en Californie, dans le Kentucky, dans le Michigan et en France. Le gain le plus élevé qu'elle ait obtenu lors d'un événement est de 926 dollars.

En temps normal, elle complétait ses revenus en jouant dans des clubs en Allemagne et en France.

"C'est en fait le revenu le plus important pour les joueurs classés en dessous de 250", explique-t-elle. "Cela rapporte généralement plus que ce que l'on gagne en six mois de compétition.

Mais ce n'est pas seulement pour l'argent qu'elle se bat, c'est aussi pour l'avenir de son sport. "C'est la raison pour laquelle j'essaie si fort de me faire entendre", a-t-elle déclaré.

Les disparités financières entre les sportifs les plus performants et les autres ont toujours été criantes. On a longtemps prétendu que l'argent n'était pas suffisamment redistribué à ceux qui se trouvaient plus bas dans le classement. Le coronavirus n'a fait qu'accentuer ce phénomène.

L'année dernière, Roger Federer a déclaré qu'il s'efforcerait de faire en sorte que les joueurs moins bien classés et les joueurs issus des qualifications obtiennent une plus grande part des augmentations de prix négociées par le Conseil des joueurs de l'ATP dans les années à venir.

Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de Serena Williams, a déclaré mercredi sur Twitter que cette "période difficile" mettait "en évidence les dysfonctionnements" de ce sport.

Un certain nombre d'organisations, chacune ayant des responsabilités, des revenus et des parties prenantes différents, sont responsables du fonctionnement du tennis. Rien que chez les femmes, il y a l'ITF Women's World Tennis Tour et le WTA Tour, qui comprend 53 tournois et quatre tournois du Grand Chelem, et où s'affrontent les joueuses les plus élites.

Dans une déclaration à CNN, Steve Simon, président et directeur général de la WTA, a déclaré : "Nous aimerions qu'il y ait un moyen pour que tout le monde, en particulier ceux qui en ont le plus besoin, puisse être rémunéré au niveau qu'ils attendent, mais les besoins sont tellement importants et la WTA n'est malheureusement pas en position financière de le faire".

Il a ajouté qu'il était envisagé de prolonger la saison actuelle de 44 semaines afin que davantage de tournois puissent avoir lieu cette année.

Le fait qu'il s'agisse également d'un sport où des individus s'affrontent pour la suprématie explique peut-être aussi pourquoi Shapatava estime que le tennis manque d'esprit communautaire.

"C'est un problème qui a existé, qui existe et qui continuera probablement d'exister", a-t-elle déclaré. "J'ai vraiment peur de ce que les deux ou trois prochains mois nous réservent.

"La différence entre les moins bien classés et les mieux classés est énorme. C'est quelque chose qui fait partie du système et vous savez dans quoi vous vous engagez, mais en ce moment, la situation n'a rien à voir avec le sport, c'est une question de vie.

"Les 50 premiers joueurs des classements masculin et féminin représentent 100 personnes... mais il y a 3 000 joueurs, hommes et femmes confondus, dans le classement.

"Si 50 % des joueurs de tennis abandonnent [à cause de] cela, je ne pense pas que le tennis survivra. Je comprends que de nombreux billets sont vendus pour les grands tournois, mais il y a aussi des tournois plus petits qui vendent aussi beaucoup de données ; nous avons des flux en direct, des scores en direct, il y a aussi des arbitres et des juges de ligne, des femmes qui gravissent les échelons et des gens qui organisent les tournois. Cela permet également de collecter de l'argent pour les fédérations et les organisations.

"Si ces joueurs de haut niveau sont très importants pour la promotion du sport, il y a encore 96,5 % des joueurs qui le construisent aussi. C'est également très important. C'est quelque chose qui doit exister pour soutenir le sport".

Shapatava, pianiste de formation classique, a continué à jouer sur le circuit pendant plus de 15 ans, sans grande récompense financière, tout simplement parce qu'elle aime ce sport.

Elle aurait pu être chirurgienne, mais elle a quitté son collègue médecin pour poursuivre son rêve sportif. Le tennis l'oblige à s'améliorer chaque année, dit-elle, et la met à l'épreuve physiquement et mentalement. Mais lorsque le circuit reprendra, sera-t-elle en compétition ?

"Mes parents ne sont pas les plus jeunes, j'ai des factures à payer, des gens à soutenir, mon entraîneur n'est pas milliardaire, il ne peut pas me soutenir éternellement, mon classement est déjà assez bas pour gagner de l'argent dans le tennis et si je ne joue pas du tout ou si je n'entraîne pas du tout, je ne pourrai pas aller en juillet et me rendre à des tournois et dépenser de l'argent pour cela", a-t-elle déclaré.

"Je dois d'abord trouver un moyen de gagner de l'argent et ensuite, si je trouve un moyen de le faire, peut-être que je jouerai à nouveau plus tard à l'automne. Personne ne peut se rendre directement à un tournoi. Il faut d'abord trouver une situation financière qui permette de se le permettre.

Et puis, il y a la charge mentale à prendre en compte.

"L'autre question est de savoir si quelqu'un serait prêt à continuer à le faire parce qu'après cette pause, on commence à évaluer les choses différemment sur le plan mental et on n'est peut-être pas prêt à participer à des tournois où l'on sait que l'on ne gagnera pas d'argent", a-t-elle déclaré. "Je ne suis pas sûre que beaucoup soient prêts mentalement pour cela. Je ne suis pas sûre d'être capable de jouer, ni financièrement, ni mentalement, parce que cela demande beaucoup.

"Ce serait assez difficile de revenir à la compétition. Je ne pense pas que beaucoup aient la volonté de revenir et de jouer comme avant, surtout ceux qui ont déjà eu des problèmes de blessure, ceux qui ont déjà eu des problèmes financiers.

Malgré l'incertitude, Shapatava s'efforcera de se faire entendre. Son avenir n'est pas le seul à en dépendre.

MISE À JOUR : Cet article a été mis à jour car la WTA a fourni des informations inexactes dans sa déclaration initiale.

