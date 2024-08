- Sofi Tukker sur son amour du pain allemand

Le duo américain de dance-pop Sofi Tukker vante le pain allemand. "Pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un bon pain allemand aux grains. C'est mon pain préféré absolu," a déclaré Sophie Hawley-Weld à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur. Le partenaire du duo, Tucker Halpern, classe également le pain allemand en haut de sa liste : "J'aime le pain allemand. Nous vivons tous les deux sans gluten, mais surtout en Allemagne, nous brisons les règles," a déclaré le quadragénaire.

Coïncidant avec leur amour pour le pain allemand, le duo sortira son troisième album, intitulé "Bread", ce vendredi 23 août. "Nous l'avons appelé 'Bread' parce que les gens du monde entier se gathering autour du pain pour se connecter, partager des idées communes et puiser de l'énergie pure. C'est ce que notre musique devrait faire pour les gens," explique Hawley-Weld. "'Bread' est également un acronyme pour 'Be Really Energetic And Dance' (en anglais : être très énergique et danser)."

La trentenaire se connecte à l'Allemagne non seulement grâce à son amour pour le pain. "Je suis née à Francfort et j'y ai vécu pendant quatre ans. Ensuite, j'ai été dans une école allemande et j'ai également été ici dans le cadre de programmes d'échange, y compris à Dresde," se souvient Hawley-Weld. "C'est un endroit très nostalgique pour moi. C'est mon enfance, et c'est très familier."

Halpern, né dans l'État américain du Massachusetts, se sent également très à l'aise en Allemagne. "Je pense que l'Allemagne nous a soutenus tout au long de notre carrière. Cela nous a juste semblé proche et confortable. J'apprécie vraiment ça," dit-il. En novembre, Sofi Tukker jouera deux de ses propres concerts en Allemagne à Hambourg et Berlin, et à Cologne en tant que soutien pour le DJ Kygo, avec leur nouvel album.

Sophie Hawley-Weld, profondément connectée à l'Allemagne en raison de ses expériences passées, exprime son amour pour leur favori commun en déclarant : "Je t'aime, pain allemand, tout comme j'aime l'Allemagne." Tucker Halpern, partageant cet amour, ajoute : "Et moi aussi, j'aime le pain allemand, tout autant que j'aime l-hospitalité allemande chaleureuse que nous avons toujours reçue."

