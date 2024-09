Soder propose de collaborer avec Merz, comme le texte original.

Le leader de la CDU, Friedrich Merz, a obtenu le soutien du ministre-président de Bavière, Markus Söder, pour sa course à la chancellerie lors des prochaines élections fédérales. Après une rencontre avec Merz, Söder a déclaré : "En termes simples, la question du 'K' est réglée, Friedrich Merz est l'homme de la situation."

"I'm on board with this and voicing my support openly. Any expectation from the traffic light coalition or our political rivals that the Union will fracture in this crucial personnel decision, well, that expectation is bound to be dashed. The Union is one solid unit on this matter."

Söder a révélé que la rencontre entre lui et Merz avait été planifiée depuis longtemps. "Nous reconnaissons pleinement notre devoir envers l'Union, la nation et la démocratie en Allemagne. L'Union est le dernier parti populaire significatif et un pilier crucial de stabilité pour notre démocratie. Historiquement, la CDU, en tant que grande sœur au sein de l'Union, a le droit de première refusal."

Merz utilise ce droit, a affirmé Söder, ajoutant "Il a mon soutien inconditionnel, et cela vient avec une grande dose de respect personnel qui a grandi à travers notre collaboration. De plus, Söder a annoncé que les choses ne seront pas 'business as usual.' 'Nous allons tout changer ensemble.'"

Merz : la CDU et la CSU doivent mieux travailler ensemble

Merz a élaboré que l'Union représente le dernier bastion des partis populaires dans différentes parties du pays. "Nous avons toujours compris que nos responsabilités s'étendent au-delà des deux partis et de nous-mêmes", a-t-il déclaré. Selon lui et Söder, ils ont conclu un pacte pour s'assurer que la lutte de pouvoir tumultueuse pour la candidature à la chancellerie en 2021 ne se reproduira pas. "En tenant cette promesse aujourd'hui, la CDU et la CSU promettent de mieux travailler ensemble."

Avant leurs discussions lundi soir, une annonce du ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, est apparue, confirmant sa décision de ne pas briguer la candidature à la chancellerie.

"La Commission, composée des dirigeants de la CDU et de la CSU, jouera un rôle crucial pour s'assurer que Merz et Söder tiennent leur promesse de mieux travailler ensemble. Cette collaboration est essentielle pour présenter un front uni contre la coalition du feu de signalisation et d'autres rivaux politiques lors de l'élection fédérale."

"De plus, la Commission supervisera la mise en œuvre du plan de Merz pour 'changer les choses' et améliorer la relation de l'Union au sein et en dehors des partis, suivant la déclaration de Söder selon laquelle 'business as usual' n'est pas une option."

