Söder est dans le sondage sur la question du chancelier avant Merz

À l'automne, l'Union décidera de la candidature au poste de chancelier. Selon un sondage, le président de la CSU Söder est actuellement en tête avec une marge significative sur le président de la CDU Merz. Et parmi les partisans de l'Union, son approbation est encore plus élevée.

Dans la course à la candidature au poste de chancelier de l'Union, le président de la CSU Markus Söder gagne en soutien auprès de la population, selon l'ARD-Deutschlandtrend. Selon un sondage de l'institut Infratest dimap, le ministre-président bavarois serait un bon candidat au poste de chancelier pour 38 % des répondants, quatre points de plus qu'à la fin mai. Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst suit avec 36 % (en hausse de 2 points), et le président de la CDU Friedrich Merz est troisième avec 27 % (en hausse d'un point). Parmi les partisans de l'Union, Söder est encore plus en tête avec 59 %, suivi de Merz et Wüst (tous deux à 47 %).

Les prochaines élections fédérales sont prévues pour le 28 septembre 2025. Merz et Söder ont convenu de prendre une décision conjointe sur la candidature au poste de chancelier à l'automne. Cependant, plusieurs ministres-présidents de la CDU ont déjà réclamé leur droit de regard sur la question.

Le président de la CDU, qui est également le chef de l'opposition au Bundestag, est considéré comme le grand favori, même aux yeux de Söder. En début de juillet, Söder a déclaré à Welt-TV qu'il ne pouvait envisager de devenir candidat au poste de chancelier que si Merz le lui demandait. Lorsqu'on lui a demandé plus de détails, Söder a déclaré que la demande de Merz serait la seule condition qui pourrait le faire réfléchir à cette possibilité.

Si les élections fédérales avaient lieu dimanche prochain, l'Union serait la force la plus forte. Selon Infratest dimap, la CDU et la CSU ont actuellement 32 %, un point de plus qu'au début juillet. L'AfD a 16 % (en baisse d'un point), le SPD avec le chancelier fédéral Olaf Scholz a 15 % (en hausse d'un point). Les Verts ont perdu un point et sont actuellement à 12 %, leur plus bas niveau dans le Germany trend depuis avril 2018. L'alliance dirigée par Sahra Wagenknecht a 9 % (en hausse d'un point), et le FDP peine à réintégrer le Bundestag avec 5 % de soutien. Toutes les autres

