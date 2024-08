- Société hospitalière: les réformes hospitalières suscitent une grande inquiétude

La réforme de la santé du ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach (SPD) suscite des inquiétudes parmi les hôpitaux du Brandebourg, même après des mois de débat. "Je regarde déjà 2025 avec grande inquiétude", a déclaré Michael Jacob, directeur de l'association des hôpitaux de l'État, dans une interview avec dpa à Potsdam. "Les projets actuels de financement des coûts de fonctionnement ne fonctionneront pas", a-t-il déclaré. "Si la réforme est adoptée telle quelle dans le projet de cabinet, nous rencontrerons de gros problèmes dans la région." Il y a des craintes que des vides dans les soins puissent émerger dans les zones rurales, contraignant les patients à voyager plus loin.

Le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach est convaincu que la réforme controversée entre le gouvernement fédéral et les États entrera en vigueur à la fin de l'année. Il visitera jeudi la clinique GLG Werner Forssmann à Eberswalde.

Lauterbach a fait passer la réforme à travers le Bundestag malgré la résistance persistante des États. Le projet de loi vise à soulager la pression financière et à établir des normes de qualité uniformes en modifiant le système de paiement pour inclure des tarifs forfaitaires pour les cas de traitement. À l'avenir, les hôpitaux recevront 60 % de leur paiement simplement pour maintenir certains services. Le financement par les assureurs santé sera basé sur des "groupes de performance" plus précisément définis qui fixent également des exigences minimales.

Jacob a déclaré que l'association des hôpitaux n'était pas contre la réforme, mais il croit que les projets actuels ne sont pas bénéfiques pour les régions rurales. Il a appelé à plus de marge de manœuvre pour les États et pas un cadre rigide. "Ce qui fonctionne pour l'Uckermark ne fonctionne pas forcément pour la Lusace ou la région dense de Potsdam", a-t-il déclaré. "Une approche uniforme ne convient pas." Les États ont également besoin de plus de liberté pour permettre aux hôpitaux d'offrir plus de services ambulatoires.

De nombreux hôpitaux sont dans le rouge en raison de déficits, avec les comtés contribuant également des millions en tant qu'actionnaires. En Brandebourg, il y a 54 hôpitaux à 66 emplacements, contre 73 hôpitaux en 1990.

