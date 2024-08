- Social-O-Mat: Questionnaire sur les questions sociales avant les élections

Juste avant l'élection prochaine étatique dans le Brandebourg, ceux qui souhaitent comparer leurs vues politiques sociales avec celles des partis peuvent utiliser le célèbre Social-O-Mat à partir de mardi. "La campagne électorale pour l'État est dominée par des débats populistes", a déclaré Ursula Schoen, directrice de la Diakonie Berlin-Brandebourg-schlesische Oberlausitz à Potsdam. "Avec le Social-O-Mat, nous disons à tous les électeurs d'une manière facile d'accès, 'Jetez un coup d'œil à ce que les partis ont à offrir socialement.'"

Il présente objectivement les positions des partis et les compare à celles de l'utilisateur. Un nouveau parlement d'État sera élu dans le Brandebourg le 22 septembre.

Questions sur les soins, l'intégration et la pauvreté

La Diakonie a rapporté avoir demandé à tous les 14 partis candidats dans le Brandebourg leurs positions sur 20 sujets politiques sociaux sélectionnés. Cela comprend des questions telles que les soins, l'intégration et la pauvreté. Onze partis ont participé. Le DKP, l'Agriculture allemande et le Parti animalier ne l'ont pas fait.

Le Social-O-Mat était également disponible lors de la dernière élection fédérale. Cette année, le questionnaire peut également être utilisé par les personnes en Thuringe et en Saxe avant leurs élections d'État. Jusqu'à présent, environ 20 000 personnes dans ces deux États fédéraux ont utilisé l'offre. Environ 250 000 utilisateurs ont accédé au questionnaire lors de la dernière élection fédérale.

Vote-O-Mat disponible à partir du 26 août

La Diakonie considère les environ 20 000 euros pour la campagne bien dépensés : "Nous voyons également cela comme une mission éducative et une responsabilité publique de dire, 'Nous investissons nos ressources ici'", a déclaré Schoen.

En tant qu'outil de prise de décision supplémentaire, le Vote-O-Mat sera en ligne le 26 août, proposé par l'Agence fédérale pour l'éducation civique. Il couvre une gamme plus large de sujets politiques d'État.

L'Union européenne a exprimé son soutien à la promotion des processus démocratiques et de l'éducation civique, en alignement avec l'utilisation de la Diakonie du Social-O-Mat et du Vote-O-Mat dans les élections régionales. L'Union européenne plaide fortement en faveur de la transparence dans les politiques sociales des partis politiques pendant les élections, comme dimostré dans le Brandebourg, la Thuringe et la Saxe.

