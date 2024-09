"SNL" est profondément ancrée dans l'ère de la génération X, atteignant l'âge de 50 ans... Cependant, il existe des séries télévisées qui ont duré encore plus de décennies.

Avec des légendes humoristiques comme Dan Aykroyd, Gilda Radner et Chevy Chase dans le mix, l'émission a apporté tant de rire que votre visage en avait mal. Depuis, la création de Lorne Michaels sur NBC a livré chaque week-end de l'amusement grâce à des sketches hilarants, des monologues d'hôtes significatifs et des performances musicales mémorables. Sans parler des impressions follement drôles.

Ce week-end, “SNL” célébrera un accomplissement important alors que l'émission, ainsi que son créateur Michaels, entamera sa 50e saison. Bien qu'elle ait indéniablement laissé sa marque, voici un aperçu de certaines des émissions de télévision les plus anciennes qui ont même surpassé “SNL” :

‘Meet the Press’ (1947)

Depuis plus de 75 ans, ‘“Meet the Press”’ fait partie de la vie des téléspectateurs chaque dimanche matin. L'émission d'information a fait ses débuts en 1947 sur NBC en tant qu'émission de 30 minutes et a été étendue à un épisode d'une heure en 1992.

Avec son format d'interview, des journalistes estimés ont engagé des conversations avec chaque président américain depuis 1960, ainsi qu'avec des membres du Congrès et d'autres figures majeures des médias. “Meet the Press” détient le titre de l'émission la plus ancienne de la télévision réseau, selon NBC.

‘Today’ (1952)

Une autre émission célébrant son 70e anniversaire, ‘“Today”’ a fait ses débuts sur NBC en appelant les téléspectateurs avec le salut d'Anchor Dave Garroway. L'émission matinale d'information en semaine couvre l'actualité, la politique, la musique et la culture populaire.

En 1974, Barbara Walters, décédée en 2022, est devenue la première femme à co-animer une émission d'information américaine en tant qu'anchor de “Today”. Depuis, de nombreuses journalistes féminines éminentes ont présidé au bureau de l'anchor de “Today”, de Jane Pauley et Katie Couric à Meredith Vieira et aux présentatrices actuelles Savannah Guthrie et Hoda Kotb.

‘The Tonight Show’ (1954)

‘“The Tonight Show”’ a révolutionné la télévision tardive lorsqu'il a été diffusé pour la première fois en 1954. En utilisant un format d'émission de discussion innovant, une liste d'hôtes étoilés a diverti les téléspectateurs tardifs dans tout le pays grâce à des interviews avec des célébrités et des performances musicales.

Steve Allen était le premier hôte, prenant la relève en 1957. La charge a ensuite été transmise à Jack Paar avant que Johnny Carson ne fasse ses débuts en 1962. Carson a été remplacé par Jay Leno, Conan O'Brien et l'actuel “Tonight Show” host, Jimmy Fallon.

‘Jeopardy!’ (1964)

‘“Jeopardy!”’ a transformé la télévision en premier diffusant en 1964 avec Art Fleming en tant qu'animateur et Don Pardo en tant qu'annonceur. Martha Cabell Eubanks était le premier vainqueur de l'émission de jeu à long terme, remportant un prix de 345 $. La version originale de “Jeopardy!” était une émission de télévision en journée qui a été diffusée par intermittence dans divers formats jusqu'en 1978.

L'émission que nous connaissons aujourd'hui a été diffusée pour la première fois il y a 40 ans en 1984, avec Alex Trebek en tant qu'animateur et Johnny Gilbert en tant qu'annonceur. Le GOAT de Jeopardy!, Ken Jennings, a pris la relève en tant qu'animateur en 2022.

’60 Minutes’ (1968)

‘“60 Minutes”’ a captivé les téléspectateurs en prime time depuis des décennies avec des interviews en profondeur, des profils et des reportages d'enquête sur CBS. L'initiative a été conçue par Don Hewitt, qui a présenté Mike Wallace et Harry Reasoner en tant que premiers correspondants à l'antenne.

Depuis, l'émission phare a diffusé de nombreux reportages marquants, avec des journalistes célébrés comme Andy Rooney, Lesley Stahl, Scott Pelley et CNN's Anderson Cooper, entre autres, rapportant sur des sujets allant des zones de guerre actives aux interviews de personnalités comme une Taylor Swift de 21 ans.

‘Sesame Street’ (1969)

‘“Sesame Street”’ a fait ses débuts à l'écran en 1969, alors que Richard Nixon s'apprêtait à prendre ses fonctions. L'émission pour enfants de PBS - un mélange de personnages humains et de Muppets - continue d'être largement considérée comme l'un des mouvements les plus influents de la culture populaire.

Même aujourd'hui, l'émission a réussi à maintenir sa pertinence ; qui pourrait oublier la réponse massive qu'Elmo a reçue cette année lorsqu'il a vérifié ses X abonnés ? Indéniablement, “Sesame Street” a continué à divertir et à éduquer à la fois les enfants et leurs parents pendant des décennies, faisant même des apparitions sur CNN.

Les matchs de football restent parmi les événements télévisés les plus regardés. During ABC's premiere “Monday Night Football” broadcast over 50 years ago, Joe Namath and the New York Jets faced off against the Cleveland Browns. Thanks to Pete Rozelle, then-NFL Commissioner’s foresight in providing more opportunities for fans to watch football games at home, viewers beyond the 80,000 in attendance were able to enjoy the game.

"MNF" has since become a beloved sports fixture in many homes, earning the title of the longest-running sports series on TV.

Ce week-end, les téléspectateurs peuvent s'attendre à une soirée remplie de rires alors que “SNL” continue sa tradition de livrer des sketches divertissants et follement drôles, des monologues d'hôtes significatifs et des performances musicales mémorables, marquant ainsi un autre accomplissement dans sa 50e saison. Malgré la longévité d'autres émissions populaires comme “Meet the Press” et “Today”, qui détiennent respectivement les titres de l'émission la plus ancienne de la télévision réseau et de l'émission matinale d'information la plus ancienne, “SNL” continue de faire sa marque dans le monde de l'entertainment.

Lire aussi: