- Slogans racistes: enquêtes contre les jeunes

Chants Racistes le Long de l'Elbe à Radebeul Mènent à une Enquête de la Protection de l'État

Le département de protection de l'État enquête sur huit mineurs après qu'ils aient prétendument scandé des slogans interdits et chanté des paroles racistes sur la chanson "L'amour toujours" de Gigi D'Agostino, selon la police. Les adolescents de 16 et 17 ans sont suspectés d'avoir utilisé des symboles d'organisations anticonstitutionnelles.

En mai, une vidéo de l'île de la mer du Nord de Sylt a suscité une indignation nationale, montrant des jeunes gens scandant des slogans racistes sur la chanson de Gigi D'Agostino. Des incidents similaires ont été signalés dans d'autres États fédéraux.

L'enquête met en évidence une tendance préoccupante de comportement raciste, car des crimes impliquant des slogans et des symboles interdits ont également été signalés dans d'autres États fédéraux. L'utilisation de paroles et de symboles racistes dans la musique est une forme de crime haineux qui mine l'harmonie et l'unité sociales.

