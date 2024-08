- Sixt réduira à nouveau sa prévision de bénéfice

Sixt, la société de location de voitures, est revenue à la rentabilité au deuxième trimestre mais a de nouveau revu à la baisse ses prévisions annuelles. Les valeurs résiduelles en baisse des voitures de location mises au rebut sur le marché de l'occasion et les taux d'intérêt en hausse ont un impact significatif sur les résultats. En conséquence, la société s'attend désormais à déclarer un bénéfice avant impôts de 340 à 390 millions d'euros, en baisse par rapport à sa prévision précédente de 350 à 450 millions d'euros.

Après avoir enregistré une perte au premier trimestre, Sixt a réalisé un bénéfice de 63 millions d'euros au deuxième trimestre, a déclaré le nouveau directeur financier Franz Weinberger à Pullach. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9 % en glissement annuel pour atteindre un record de 1,01 milliard d'euros, grâce à la demande aux États-Unis, où Sixt ouvre plus de stations. La flotte de la société, qui compte désormais 187 000 véhicules dans le monde, est mieux utilisée, et les prix de location, qui avaient été sous pression plus tôt dans l'année, ont rebondi, a déclaré Weinberger.

"2024 sera une année de transition"

Malgré une forte demande de voyage et un bon début de saison estivale, Sixt s'attend à des vents contraires en raison des taux d'intérêt en hausse. La société remplace actuellement les véhicules acquis pendant la période de pénurie par des véhicules disponibles à des prix significativement plus bas. Toutefois, la société continue de subir l'impact des pertes de valeur résiduelle sur sa flotte.

Au premier semestre, Sixt a enregistré un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros, mais un bénéfice avant impôts de seulement 35 millions d'euros, en baisse par rapport aux 165 millions d'euros du même période l'an dernier. L'an dernier, la société a enregistré un bénéfice avant impôts de 464 millions d'euros et s'attendait initialement à atteindre jusqu'à 520 millions d'euros cette année. Cependant, elle a revu son objectif à 340 à 390 millions d'euros. "2024 sera une année de transition", a déclaré Weinberger.

Le gain de rentabilité au deuxième trimestre est principalement dû à une augmentation des prix de location pour les 187 000 véhicules de Sixt dans le monde. Malgré cette amélioration, la société continue de lutter contre les effets négatifs des pertes de valeur résiduelle sur sa flotte de véhicules.

