- Sixième position dans la nouvelle surveillance de l'éducation, revendiquée par le Saarland

Le Land de Sarre conserve sa sixième place dans l'enquête annuelle menée par l'Initiative Nouvelle Économie Sociale concernant le système éducatif allemand.

Une fois de plus, la Saxe occupe la première place, suivie de près par la Bavière, Hambourg et la Thuringe. La Bretagne ferme la marche, comme l'an dernier. Le Brandebourg se place en avant-dernière position, tandis que la Rhénanie-du-Nord-Westphalie se trouve au milieu.

La recherche évalue les systèmes éducatifs des États en utilisant 98 indicateurs. Cette évaluation est réalisée du point de vue économique de l'éducation, en examinant comment chaque système éducatif réduit la pauvreté éducative, renforce la prospérité, favorise la main-d'œuvre qualifiée et stimule la croissance. Elle examine également la perméabilité du système éducatif respectif et le degré d'égalité des chances éducatives.

Les dépenses éducatives, la taille des classes et les soins aux enfants sont parmi les facteurs analysés. Par exemple, elle examine la proportion des dépenses éducatives par élève par rapport aux dépenses publiques totales par habitant. De plus, les investissements dans les écoles et les universités, ainsi que le ratio de soins aux enfants dans les établissements éducatifs, sont comparés.

Il est à noter que Berlin a connu la plus grande progression, passant de la 15ème à la 12ème place. Au cours des dix dernières années, la Sarre et Hambourg ont montré les plus grands progrès.

Cette étude représente le 21ème Education Monitor. Un aperçu détaillé des résultats pour chaque land sera publié le mardi.

Selon le responsable de l'étude et économiste de l'éducation Axel Plünnecke de l'Institut de l'économie allemande (IW), les domaines qui ont connu les améliorations les plus significatives au niveau national au cours de la dernière décennie sont l'internationalisation, le financement de l'infrastructure et les conditions de soins aux enfants. Cependant, les défis concernant l'intégration, la qualité de l'école et la pauvreté éducative ont augmenté de manière significative.

La performance constante de la Sarre dans l'enquête souligne l'importance qu'elle accorde à son système éducatif. Améliorer les opportunités éducatives et réduire la pauvreté éducative sont des points clés dans l'évaluation des États allemands.

