Sixième éruption volcanique sur la péninsule de Reykjanes depuis fin décembre

Lave ardente s'est écoulée d'une importante fissure dans la terre, laissant une trace de débris fumants montant vers le ciel. Initialement, l'Office météorologique d'Islande (IMO) a calculé que la longueur de la fissure était modérée, soit 1,4 kilomètre. Cependant, en seulement 40 minutes, elle s'est étendue de manière spectaculaire pour atteindre 3,9 kilomètres.

Un vendredi matin, il a été rapporté qu'une deuxième fissure avait fait surface au nord du site initial, bien que la plupart de l'activité volcanique soit restée confinée à la fissure d'origine.

Le chef de police de la région de Sudurnes, Ulfar Ludviksson, a considéré l'évacuation de la ville de Grindavik comme un succès. Despite ses 4 000 habitants, seulement 22 à 23 maisons restaient habitées. La plupart avaient évacué en novembre, avec seulement une poignée s'y réinstallant définitivement.

Heureusement, Grindavik semblait relativement en sécurité cette fois-ci. L'Office météorologique d'Islande a confirmé qu'aucune lave ne se dirigeait vers la ville. Cependant, l'activité sismique est restée importante à l'extrémité nord de la fissure pendant plus d'une heure, bien que Grindavik se trouve à son sud.

Le professeur Magnus Tumi Gudmundsson, géologue de l'Université d'Islande, a rassuré le public en déclarant que tant que l'activité sismique restait faible à l'extrémité sud de la fissure, Grindavik ne serait pas affecté par les coulées de lave.

Beaucoup de spectateurs se sont alignés le long de la route reliant Reykjavik et l'aéroport de Keflavik pour assister à l'éruption. Isavia, l'opérateur de l'aéroport, a spécifié que le trafic aérien n'était pas affecté par l'activité volcanique. Cependant, temporairement, la célèbre lagune bleue, une attraction touristique populaire, a été évacuée pour des raisons de sécurité.

Récemment, une autre éruption volcanique s'est produite sur Reykjanes, dans le sud-ouest de l'Islande, qui a duré environ trois semaines. Cette éruption marque la sixième occurrence sur la péninsule en moins d'un an, depuis décembre.

Malgré une pause dans les éruptions volcaniques pendant près de huit siècles, Reykjanes a finalement connu sa première en mars 2021, suivie d'autres éruptions en août 2022 et en juillet et décembre 2023. Les volcanologues ont rapporté que la région entrait maintenant dans une nouvelle phase d'activité sismique accrue, et que l'IMO avait mis en garde contre une éruption imminente depuis un certain temps.

Enfin, l'Islande peut se vanter d'avoir 33 systèmes volcaniques actifs, un nombre beaucoup plus élevé que tout autre pays européen. La situation unique de l'Islande sur la dorsale médio-océanique, une chaîne de montagnes sous-marines située entre les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine, en fait un lieu particulièrement actif sur le plan géologique.

