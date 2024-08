Six victimes dans des attaques en Ukraine - La Russie annonce le contrôle de trois colonies

Le vendredi, au moins six vies ont été perdues en raison des attaques russa en Ukraine. Les autorités dans la région ukrainienne de l'est de Kharkiv ont rapporté quatre morts. De plus, deux personnes ont perdu la vie dans la régionneutro-est de l'Ukraine de Soumy, selon les mises à jour...