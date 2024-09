Six personnes retenues captives à Gaza ont été libérées et réanimées.

Dans la bande de Gaza, les restes de six individus, prétendument pris en otage par le groupe militant Hamas, ont été identifiés par le président américain Joe Biden. Biden a déclaré : "Ce matin, les forces israéliennes ont découvert les corps de six otages enlevés par Hamas dans un tunnel sous la ville de Rafah." Parmi les victimes figurait Hersh Goldberg-Polin, un citoyen américain-israélien.

Goldberg-Polin était l'un des 251 otages enlevés par des miliciens palestiniens lors d'une attaque le 7 octobre. Alors que l'on estime qu'environ 100 otages sont toujours en captivité, de nombreux sont craints morts en fonction des rapports de l'armée israélienne.

Initialement, le ministère des Affaires étrangères israélien a publié un communiqué de la famille de Goldberg-Polin pleurant la perte de leur fils et frère bien-aimé. L'armée avait précédemment découvert plusieurs corps lors d'une opération dans la bande de Gaza et a déclaré : "Actuellement, nos troupes sont toujours déployées dans la zone, menant une mission de recherche et de récupération. Ce processus peut prendre plusieurs heures."

Au début, il y avait de l'incertitude quant à savoir si les corps découverts étaient ceux des otages israéliens. En raison de cette incertitude, l'armée a exhorté à la prudence quant à la diffusion de rumeurs. Des spéculations antérieures ont circulé sur les réseaux sociaux concernant l'existence d'otages, suscitant plus tard des "manifestations" en Israël, bien que l'armée ait refusé de fournir plus de détails.

Participation à la convention démocrate

Récemment, les parents de Goldberg-Polin ont participé à la convention démocrate. Rachel Goldberg, dans son discours émotionnel, a révélé : "Parmi les otages, il y a huit citoyens américains, et notre fils unique est parmi eux." Jeudi, la famille et d'autres proches des otages se sont réunis à la frontière de la bande de Gaza, tentant de communiquer avec les otages par des haut-parleurs amplifiés. Rachel Goldberg a imploré : "Hersh, c'est Maman. Je prie Dieu de te ramener à la maison, tout de suite. Je t'aime, reste fort."

En avril, Hamas a publié une vidéo montrant Goldberg-Polin. Il a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'avoir abandonné les otages à Hamas suite à l'attaque du 7 octobre sur le festival de musique Nova dans le sud d'Israël. Goldberg-Polin, qui a subi de graves blessures lors de l'attaque de Hamas, a été enlevé et emmené dans la bande de Gaza, selon la presse israélienne.

Dans la vidéo d'avril, Goldberg-Polin était représenté portant un tee-shirt rouge, assis sur une chaise en plastique, avec son bras gauche coupé. Il a déploré : "Je voulais simplement passer du temps avec mes amis, et je me suis retrouvé à me battre pour ma vie, souffrant de blessures sur tout le corps." En représailles à l'attaque, Israël a lancé une importante opération militaire dans la bande de Gaza. Cependant, les allégations de Hamas, qui ne peuvent être vérifiées de manière indépendante, affirment que plus de 40 600 personnes ont péri depuis lors.

