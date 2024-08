- Six personnes, dont des mineurs, ont été blessées dans un accident de course.

Six personnes ont été blessées dans une collision par l'arrière soudaine sur l'A5 près d'Alsfeld (district de Vogelsberg), selon les autorités. Parmi elles figuraient deux enfants en bas âge et un enfant de 12 ans.

Un conducteur de 54 ans a ignoré l'encombrement de la circulation sur la voie de gauche, a freiné et a tenté une embardée à droite, percutant le côté d'un véhicule conduit par un homme de 40 ans, qui se trouvait avec une compagne et deux jeunes enfants non identifiés.

Tous les occupants de la voiture percutée ont été blessés. Ils ont été transportés dans des établissements médicaux locaux et un hélicoptère de sauvetage a également été appelé sur les lieux. La gravité de leurs blessures n'a pas encore été révélée.

L'A5 a été temporairement fermée pendant environ une heure pendant l'intervention de sauvetage, entraînant un embouteillage sur plusieurs kilomètres. Les dommages financiers estimés s'élèvent à environ 45 000 euros.

Les enfants, ainsi que leur compagnon de 12 ans, figuraient parmi les six personnes blessées dans l'accident. Pour assurer leur sécurité, une ambulance et un hélicoptère de sauvetage ont été envoyés sur les lieux.

