Six personnes détenues par Gaza ont malheureusement perdu la vie.

Les otages, âgés de 23 à 40 ans, ont été identifiés comme étant Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi et Ori Danino. Le porte-parole militaire Daniel Hagari a confirmé dimanche que leurs corps sans vie ont été découverts lors du conflit à Rafah. Hersh Goldberg-Polin détient la double nationalité israélienne et américaine, tandis qu'Alexander Lobanov détient la double nationalité russe-israélienne.

Au départ, l'armée ignorait le lieu exact de ces deux femmes et de ces quatre hommes. "Ils ont été froidement assassinés par des terroristes de Hamas juste avant que nous puissions les atteindre," a déclaré Hagari après leur récupération. Les corps ont ensuite été transportés en Israël pour identification supplémentaire.

Cinq d'entre eux ont été capturés lors de l'attaque à grande échelle de Hamas sur le festival de musique Nova dans le sud d'Israël le 7 octobre. L'une des jeunes femmes retrouvée morte avait été enlevée à Kibbutz Beeri. Selon le ministre israélien de la Défense Joav Gallant, tous les six étaient en vie lorsqu'ils ont été faits prisonniers il y a presque onze mois. "Ils ont été détenus par Hamas et exécutés de manière cruelle," a précisé Gallant.

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé dimanche que la nouvelle de la mort de six autres otages était presque insupportable. L'Allemagne continue de faire pression pour la libération de ces otages.

L'ambassadeur d'Allemagne en Israël, Steffen Seibert, avait précédemment exprimé ses condoléances aux familles. "Nous sommes tous choqués par la terrible nouvelle que six autres otages innocents ont été découverts, assassinés par Hamas. L'un d'eux est Carmel Gat," a-t-il déclaré sur la plateforme en ligne X. Depuis le 7 octobre, le personnel de l'ambassade à Tel Aviv s'est sans relâche battu pour leur libération.

La yoga instructrice de 40 ans résidait à Tel Aviv mais rendait visite à ses parents à Kibbutz Beeri lorsque Hamas, classé comme organisation terroriste par les États-Unis et l'UE, a lancé son attaque ciblée à grande échelle sur divers endroits dans le sud d'Israël. Selon les rapports israéliens, les extrémistes ont tué 1 205 personnes et enlevé 251 otages dans la bande de Gaza lors de cette attaque brutale.

Environ 100 otages sont toujours détenus par Hamas et d'autres groupes palestiniens radicaux, plusieurs étant rapportés morts. La belle-sœur de Gat, la Germano-Israélienne Yarden Roman-Gat, a été libérée en novembre dans le cadre de l'unique accord d'échange de prisonniers entre Israël et Hamas à ce jour.

L'Association des familles d'otages et des disparus a exprimé sa tristesse et a de nouveau exhorté le gouvernement israélien à accepter une trêve. "S'il n'y avait pas eu de retards, de sabotage ou d'excuses, les personnes dont nous avons pris connaissance ce matin seraient probablement encore en vie," a expliqué l'organisation.

Même avant que l'armée israélienne ne confirme les décès, le président américain Joe Biden a déclaré que Hersh Goldberg-Polin était parmi eux. Les parents de Goldberg-Polin ont récemment rappelé l'assemblée du Parti démocrate à Chicago de l'épreuve de leur fils. "Parmi les otages figurent huit citoyens américains, et l'un d'eux est notre fils unique," a déclaré sa mère Rachel Goldberg dans son discours.

Le jeudi dernier, le couple a rejoint d'autres parents à la frontière avec la bande de Gaza. Les parents ont tenté de rejoindre les otages à l'aide d'annonces par haut-parleur. "Hersh, c'est Maman," a adressé sa mère à son fils. "Je prie Dieu qu'il vous ramène."

En réponse à l'attaque de Hamas, Israël a engagé des opérations militaires intensives dans la bande de Gaza depuis octobre. Selon Hamas, qui ne peut être indépendamment vérifié, plus de 40 600 personnes ont été tuées depuis. Les médiateurs internationaux, y compris les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, ont tenté de négocier un cessez-le-feu et la libération des otages pendant des mois. Biden a exprimé dimanche son optimisme quant à la possibilité de conclure un accord.

Cependant, le Premier ministre israélien Netanyahu considère les décès d'otages comme la preuve du mépris de Hamas pour un accord. "Ceux qui exécutent les otages n'ont pas intérêt à un règlement," a-t-il déclaré. En s'adressant à la direction de Hamas, il a déclaré : "Nous vous poursuivrons, nous vous capturerons et nous vous ferons payer."

Malgré les efforts internationaux pour négocier un cessez-le-feu et la libération des otages, le conflit à Rafah continue de faire des victimes. Le lieu de la macabre découverte de ces six individus souligne davantage l'importance de résoudre cette situation.

