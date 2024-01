Six passagers d'un bateau de croisière testés positifs au Covid : 4 vaccinés, 2 non vaccinés

Quatre des invités sont vaccinés et deux sont des mineurs non vaccinés, a déclaré Royal Caribbean International dans un communiqué. La croisière de sept nuits est partie de Nassau, aux Bahamas, le 25 juillet.

L'un des quatre invités vaccinés présente des symptômes légers, a indiqué la compagnie, et les trois autres sont asymptomatiques. Les quatre personnes ne voyagent pas ensemble.

Les deux mineurs non vaccinés étaient dans le même groupe et sont asymptomatiques, selon Royal Caribbean.

"Les invités ont été immédiatement mis en quarantaine, et leur groupe de voyageurs immédiats ainsi que tous les contacts proches ont été recherchés et ont tous été testés négatifs", indique le communiqué de la compagnie de croisières.

Les infections ont été détectées lors d'un test de routine auquel tous les passagers doivent se soumettre avant de rentrer chez eux.

Les six invités et leurs accompagnateurs immédiats débarqueront à Freeport, aux Bahamas, vendredi. Ils rentreront chez eux séparément "par des moyens de transport privés", a précisé Royal Caribbean.

Tous les voyageurs âgés de 16 ans et plus devaient être entièrement vaccinés et avoir obtenu un résultat négatif au test de dépistage du Covid-19 avant de monter à bord de l'Adventure of the Seas, et tous les membres de l'équipage sont entièrement vaccinés.

Les enfants ne pouvant être vaccinés ont dû passer trois tests, selon le site web de Royal Caribbean : Un test PCR avant l'arrivée aux Bahamas, un test Covid-19 gratuit le jour de l'embarquement et un troisième test gratuit le jour 5 ou 6 de la croisière (exigé pour tous les passagers âgés de deux ans et plus pour l'entrée aux Bahamas et applicable aux conditions d'entrée dans le pays d'origine).

Les personnes vaccinées à bord de l'Adventure of the Seas ne sont pas obligées de se couvrir le visage sur le navire, selon les directives de Royal Caribbean affichées sur le site web de la compagnie de croisières.

Les personnes non vaccinées ne sont pas tenues de porter un masque à l'extérieur, mais doivent le faire dans tous les espaces publics intérieurs, sauf lorsqu'elles mangent ou boivent.

Ces cas positifs interviennent dans un contexte de discussions et de révisions des exigences en matière de port de masque aux États-Unis.

La variante Delta, hautement transmissible, a suscité une surveillance accrue des infections Covid chez les personnes entièrement vaccinées et une inquiétude croissante quant à la menace qu'elle représente pour les personnes non vaccinées.

La propagation rapide de la variante Delta aux États-Unis a incité les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) à réviser cette semaine leurs conseils en matière de masquage pour les personnes vaccinées. L'agence conseille désormais aux personnes vaccinées de porter un masque dans les lieux publics intérieurs dans les zones où la transmission est importante ou élevée.

