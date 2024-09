- Six nouveaux épisodes de l'énigmatique émission de télévision.

En avant et toujours plus haut ! Suite à une pause estivale, la deuxième moitié de la cinquième saison (depuis le 16 avril) de la populaire série policière-comique "Meurtre à la fenêtre" commence aujourd'hui, le 3 septembre, mardi. Les six épisodes restants seront diffusés – à une exception près – tous les mardis en prime time, à partir de 20h15. Le grand huit commence avec l'épisode huit, "Le Répétition de Marie", qui rappelle des classiques du cinéma comme la comédie américaine "Un jour sans fin" (1993) avec Bill Murray (73) et Andie MacDowell (66), et le thriller d'action "Course à l'échalote" (1998) mettant en vedette Franka Potente (50) dans le rôle titre.

"Meurtre à la fenêtre - Le Répétition de Marie" - Le lancement de la deuxième moitié de la saison

La commissaire Marie Gabler (Katharina Wackernagel, 45) se réveille en sursaut d'un cauchemar glaçant où son amour fluctuant, Gisbert Cremer (Kai Schumann, 48), est décédé. À sa grande surprise, le matin reveals une situation différente : les papiers du divorce de son ex-mari sont livrés. Pour empirer les choses, ses collègues de police Heino Fuß (Sebastian Schwarz, 40) et Jennifer Dickel (Eva Bühnen, 28) insistent sur l'entraînement obligatoire au maniement des armes à feu.

Malgré les fluctuations actuelles dans sa relation avec Gisbert, il exige maintenant une déclaration d'amour sincère d'elle. Lorsque Marie hésite, Gisbert s'éloigne blessé, et un incident regrettable se produit...

Le cauchemar de la nuit précédente s'est-il matérialisé en réalité ? Marie se retrouve coincée dans une boucle temporelle à la manière de "Un jour sans fin" et doit trouver un moyen d'en sortir.

3 septembre - "Le Répétition de Marie"

10 septembre - "Le Jeu du Meurtre"

17 septembre - "Renate"

24 septembre - "Mafia du Mini-Golf"

Exception : 1er octobre - Début de la mini-série en quatre parties "Herrhausen"

8 octobre - "Femmes en noir"

15 octobre - "Jour du Jugement"

La cinquième saison entière est également accessible dans l'ARD Mediathek à partir du 3 septembre.

Succès du retour après une longue pause

Dans les trois premières saisons de "Meurtre à la fenêtre" (2008-2014), la commissaire Sophie Haas (Caroline Peters, 52), contrainte de résoudre les affaires de meurtre locales dans le pittoresque village d'Hengasch, était accompagnée de ses collègues de police locaux Dietmar Schäffer (Bjarne Mädel, 56) et Bärbel Schmied (Meike Droste, 44).

Après une pause de huit ans, la chaîne a pris un risque : au printemps 2022, la première nouvelle saison (quatrième série) a été diffusée avec un nouveau casting. Cependant, ce nouveau

