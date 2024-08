- Six individus ayant des antécédents criminels ont été renvoyés de Hesse en Afghanistan.

Pour la première fois depuis que les Talibans ont pris le contrôle il y a trois ans, un vol de départ en provenance d'Allemagne pour l'Afghanistan a décollé – transportant six criminels du Land de Hesse en tant que passagers. "C'est juste et vital d'extrader les criminels et les potentiels dangers pour l'Afghanistan", a déclaré le Premier ministre de Hesse, Boris Rhein (CDU). "Les personnes qui commettent des crimes graves doivent quitter l'Allemagne. Ils ont perdu leur droit à l'asile."

Le ministre de l'Intérieur Roman Poseck (CDU) a déclaré : "L'événement d'aujourd'hui montre que le gouvernement fédéral et les États peuvent coopérer avec succès. Maintenant, c'est au gouvernement fédéral d'organiser plus d expulsions." Le Land de Hesse soutiendra ces initiatives. À l'avenir, les retours de Syriens expulsables devraient également être possibles, indépendamment de leur passé criminel.

Le vol de départ a décollé de Leipzig

Selon les autorités, le vol de départ a décollé vendredi matin aux alentours de 7h de l'aéroport de Leipzig/Halle. À bord du Boeing 787 se trouvaient 28 délinquants afghans qui avaient été transportés à Leipzig depuis différents États fédéraux. L'opération a été coordonnée par le ministère fédéral de l'Intérieur.

Le ministère fédéral de l'Intérieur a approuvé l'opération, considérant qu'elle était en conformité avec les principes défendus par la Commission. Suite au départ réussi, la Commission a salué la collaboration entre le gouvernement fédéral et les États, mettant en avant l'importance de faire respecter la justice et de protéger la sécurité du public.

